Как носить оверсайз этим летом: советы стилистов и эффектные комбинации

Свобода и расслабленность, лёгкая небрежность, возможность подчеркнуть изящность фигуры или скрыть то, что хочется скрыть, — всё это оверсайз. В нашем обзоре — комбинации с пятью самыми модными вещами оверсайз этого лета.

Рубашка

Объёмная рубашка, белая или другого светлого спокойного цвета — один из самых выигрышных вариантов для образа оверсайз. Жёстких правил нет: вы можете носить такую рубашку навыпуск, заправленной целиком или частично, с прилегающим низом или свободным. Обратите внимание только на два момента. Первое — если вы составляете многослойный комплект, к рубашке оверсайз лучше подобрать такой же свободный пиджак или свитер. Второй момент важен для тех, кто не попадает в модельные пропорции и не хотел бы дополнительно делать акцент на ширине бёдер. Выбирайте свободную рубашку с прямой линией низа так, чтобы она заканчивалась либо немного выше, либо ниже самой широкой точки бёдер. Если же детали низа рубашки скруглены, дополнительного акцента изначально не будет.

Фото: @monacoprincessgr

Фото: @cantepri

Фото: @hm Фото: @asos

Фото: @gap Футболка

Летом без футболки — никуда, а нарочито свободная футболка — один из главных трендов сезона. Выбирайте футболку оверсайз, ориентируйтесь на вещи специального кроя или модели, на 2-3 размера больше вашего. Относительно длины футболки — если вы собираетесь носить её навыпуск, примите во внимание момент, указанный выше: если вы не хотите дополнительно подчёркивать бёдра, остановите выбор на футболке, нижний край которой заканчивается несколько выше или ниже их самого широкого места.

Фото: @zara

Фото: @be_more_fashionista

Фото: @zara

Фото: @lacoste

Фото: @gap Платье или сарафан

В жаркие дни платье или сарафан свободного кроя дадут вам ощущение желанной прохлады и избавят от скованности, а при более прохладной погоде такие модели могут выступить отличными компаньонами для футболки, леггинсов, облегающих или свободных брюк. На изначально приталенных моделях хорошо будет смотреться пояс или ремешок, а свободное по крою платье или сарафан можно носить как подчеркнув талию, так и не делая этого. Особенно стоит обратить внимание на модные и удобные платья-рубашки: их можно носить как соло, так и в комплекте с брюками, или — в качестве летнего тренча.

Фото: @hm Фото: @hm Фото: @hm Фото: @chic.mori

Фото: @nimwear

Брюки и джинсы

В том, что касается брюк или джинсов, сегодня в моде два варианта оверсайз: уже несколько сезонов остающиеся в тренде «бойфренды» на бёдрах и свободные в штанинах модели, носимые на талии. Первый вариант стоит выбирать более придирчиво: он не всегда вписывается в дресс-код и выгодно подаёт не каждую фигуру. Второй же даёт больше свободы для комбинаций.

Фото: @hm Фото: @5wardroberental

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Фото: @asos

Фото: @zara

Джинсовка

Объёмную джинсовую куртку тоже стоит выбирать так, чтобы она была великовата вам на 2-3 размера (не больше), либо намеренно искать «бойфренд»-джинсовку, специально скроенную сидеть свободно. Джинсовая куртка оверсайз будет хорошо смотреться и в комплекте с базовыми брюками или юбкой и футболкой, и с более романтичным и женственным нарядом, например, с платьем в цветок или летящей юбкой-макси. Рекомендации не надевать одновременно объёмный верх и низ сегодня можно строго не следовать. Грамотно подобранный комплект даже с несколькими свободными вещами будет хорошо смотреться и на миниатюрной фигуре, и на plus size.

Фото: @hm Фото: @hm Фото: @asos

Фото: @asos

Фото: @zara