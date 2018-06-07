Как носить подтяжки и выглядеть сексуально — показывает Эмма Стоун

На днях Эмма Стоун стала гостей премии LVHM-2018 в Париже. Для мероприятия актриса выбрала образ из круизной коллекции Louis Vuitton и произвела фурор. Эмма выглядела невероятно женственно, несмотря на брюки и подтяжки, которые всегда считались мужским аксессуаром.

Белоснежный блейзер с острыми плечиками, под который актриса не стала ничего надевать, придал контраст луку, а черные лодочки и небольшая сумка в тон стали его отличным завершением. Кроме того, Эмма сделала яркий акцент на губы при помощи алой помады. За идеальную цветовую гамму и силуэт образа звезда получает высший балл.