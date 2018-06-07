Коллекции «Русских сезонов» будут покупать в Европе, Австралии и США

"Витрина «Русские сезоны» на Rakuten Global Market станет первым проектом российского павильона на крупнейшем японском маркетплейсе. Теперь приобрести товары от российских дизайнеров смогут потребители из Европы, Австралии и США. В финал конкурса молодых дизайнеров вышли 118 представителей фэшн-индустрии и архитекторов, представивших свои работы в номинациях «Мода», «Предметный дизайн» и «Деревянная архитектура», — сказал Лобанов на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

В финал конкурса молодых дизайнеров вышли 118 представителей фэшн-индустрии и архитекторов, представивших работы в номинациях «Мода», «Предметный дизайн» и «Деревянная архитектура».

Фестиваль «Русские сезоны» ежегодно проводится под патронатом Минпромторга. Основную часть программы традиционно занимает конкурс, главная цель которого — вовлечь молодых, талантливых и креативных дизайнеров в активное сотрудничество с производственными предприятиями. Задача конкурса нынешнего года — протестировать модель «От отечественного сырья — к экспортному продукту».

Впервые в этом году на суд жюри будут представлены работы в номинации «Деревянная архитектура». Такое решение, по словам представителя Минпромторга, обусловлено тем, что «сегодня наблюдается активное развитие российского лесопромышленного комплекса — запускаются новые производства, модернизируются имеющиеся мощности».

"Процесс производства в мебельной промышленности и современном домостроении — не только переработка сырья, но и реализация определенной креативной идеи. Мы рады оказать поддержку молодым дизайнерам и архитекторам, которые готовы предложить отрасли свои творческие решения", — отметил Лобанов.

Всего на конкурс «Русских сезонов» было заявлено более 400 работ, из которых будет выбрана тройка победителей — по одному проекту по каждой номинации.

Для конкурсных работ участникам было предложено использовать традиционные для нашей страны материалы: хлопковые, шерстяные, льняные, вискозные ткани, кружево, кожу и дерево.

Помимо возможности выставить свои работы на международной торговой интернет-площадке, финалисты конкурса будут награждены премией «Русские сезоны» — орденом, выполненным в виде стилизованного яйца Фаберже и символизирующим возрождение и развитие российского производства.

"Решение о том, кто станет победителем, решит не только экспертное жюри, но и посетители ЦУМа , где с 14 июня будет походить выставка работ— финалистов конкурса", — рассказала президент фестиваля «Русские сезоны» Дарья Мациевская.

Она подчеркнула, что основными критериями для оценки конкурсных работ является успешное дизайнерское решение, возможность серийного тиражирования конкурсной модели и вывода ее на международный рынок.

Участниками конкурса стали не только молодые дизайнеры в области моды и интерьера, но и отечественные фабрики. В их числе «Чайковский текстиль», «Крестецкая строчка», «Трехгорная мануфактура», «Кадомский вениз», «Эколайф» и другие.