Парадный туалет: Greta Bowie, танцующий диджей 

, По первому образования я модельер-конструктор: моя мама всегда шила, и я подумала, что надо тоже попробовать. По специальности, правда, я никогда не работала: довольно быстро поняла, что не хочу этим заниматься в рамках профессии, а хочу шить только для себя. И это у меня довольно неплохо получается, хотя сейчас, к сожалению, на это совсем мало времени. Моё второе образование — графический дизайнер. В этом году я как раз буду получать диплом. Мой стиль в графике очень похож на «русский авангард»: такой абстрактный, фигурный. Я даже подстричься постаралась графично. В большей степени на мой стиль в одежде повлияло моё увлечение музыкой. Самое сильное впечатление на меня произвел Дэвид Боуи , его музыка, разноплановость его образов, как он часто и невероятно менялся. Я всегда думала, как это здорово. Он меня настолько вдохновил, что я увлеклась историей моды и искусства. Первое время я очень любила стиль 70-х: широкие брюки, всё цветное. Частично это осталось до сих пор, но прибавилась любовь к 80-м. Получился такой определённый микс. Мне очень нравится стилистка, в которой одеваются музыканты движения «Новые романтики»: Steve Strange, Princess Julia, которая, кстати, до сих пор диджеит, хотя ей давно за 50. На фестивале в стиле New wave в кинотеатре «Заря» в 2015 я впервые попробовала себя в качестве диджея. К тому времени я собрала уже достаточно большую коллекцию пластинок, и меня стали приглашать меня играть на разных мероприятиях. Во время диджей-сета я ещё обычно танцую: мне всегда нравилось, как двигается фронтмен группы «АукцЫон», и мне кажется, что наши танцы чем-то похожи., Я обожаю странные вещи в стиле 80-х и нахожу что-то интересное обычно в секондах, винтажных магазинах. Часто приходится такую одежду «дорабатывать» — тут как раз моё первое образование очень помогает. Мой личный фетиш — камербанд — пояс для смокинга: всегда их покупаю, когда вижу. А ещё я фанат галстуков, их у меня в коллекции более 70 штук: от 60-х годов до современных лет. Из украшений обожаю запонки и брошки. И, конечно же, солнцезащитные очки. Как у Элтона Джона . Их у меня довольно много. Очень люблю головные уборы, например, есть у меня классная фуражка. Я подумала, что у неё не хватает кокарды. Вспомнила, что папа подарил мне кубинскую кокарду, и приделала её. Однажды на улице ко мне подошел парень, снял с меня фуражку, молча сфотографировался, надел обратно и ушёл. Видимо, она ему понравилась. Вообще довольно часто подходят и просят сфотографироваться. Для меня табу в одежде — это штаны с низкой «мотнёй». Я как модельер понимаю, что такой крой сильно укорачивает ноги. Зачем мне это надо? Я лучше надену штаны с лампасами или с завышенной талией, которые ноги ещё больше удлиняют. И никогда не стану носить что-то слишком откровенное. Люблю оставаться загадкой., Куда идём: Выставка «Ночью все женщины нежные» Что надеваем: Пиджак Trevira, брюки Anna Verdi, блузка Bhs, туфли Центрообувь, подтяжки Terranova, очки No name, Давно мечтала о красном пиджаке, но не могла найти его очень долго. И чтобы ещё сидел на мне хорошо. Нашла этот в секонд-хенде, увидела на бирке, что он сделан в Западной Германии и решила, что вещь хорошая. Ещё у него очень интересный двойной лацкан. А брюки купила в «Мега-Центре»., Куда идём: Рок-драма «Любить Нерона» Что надеваем: Костюм No name, рубашка Riley, галстук no name, очки Matsuda, сумка Daniele Donati, Костюм я шила сама: он в стиле вокалиста группы «Sparks», у него что-то похожее было в 83 году. Мне очень тогда нравился покрой лацканов «шаль» — я сделала именно такой. У меня довольно много костюмов собственного производства. А ещё я люблю мужские рубашки. И эта на мне как раз такая. Сидят они лучше и более аскетичные. Галстук, кстати, тоже мужской, из какого-то свадебного набора. Очки подарили мои друзья, они японского дизайнера., Куда идём: Lavender fields, live (USA) Что надеваем: Комбинезон no name, туфли Peacocks, Я очень долго хотела себе комбинезон, потому что Дэвид Боуи в 80-е часто их носил. Долго не могла найти подходящий, но, наконец, встретила этот. Он был немного мне великоват, но я его ушила, и диджеила в нём на ярмарке Boom Market. Парик купила в магазине приколов и дополнила бирюзовой помадой от Inglot.