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Calvin Klein выпустил коллекцию с автопортретами Энди Уорхола
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Calvin Klein выпустил коллекцию с автопортретами Энди Уорхола 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
Раф Симонс, получивший премию CFDA в категории «лучший дизайнер женской одежды» за работу в Calvin Klein, выпустил новую капсульную коллекцию. В ней — куртки, джинсы, футболки, поясные сумки, кисеты и рюкзаки с яркими автопортретами Энди Уорхола из серии «Self portraits» 1986 года. В прошлом сезоне бренд заключил 12-летний договор с фондом художника, разрешающий пользоваться любыми его произведениями: в весенне-летней коллекции появились отсылки к работам Уорхола «Ножи», «Эклектический стул» и «Скорая помощь», которые украшали джинсовые костюмы, платья из пластика и гигантские сумки-шопперы, а к 14 февраля Calvin Klein выпустил нижнее белье со скриншотами из экспериментального фильма «Поцелуй». Капсульная коллекция уже продается в интернет-магазине марки: футболки стоят от 3000 до 4900 рублей, сумки — от 4990 до 7990 рублей, брюки — 9000 рублей, а куртки — 11 000 рублей.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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