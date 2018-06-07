Как правильно составить капсульный гардероб?

Лето. Хочется легкой небрежности и минималистичности: долго не размышлять над тем, что надеть, но при этом оставаться элегантной и чувствовать себя в одежде свободно — чтобы никаких сковывающих движений. Добиться этого можно, если создать свой капсульный гардероб. Капсульный гардероб — это не просто сет майка-рубашка-брюки, это целая философия с учетом вашего стиля, фигуры и типажа. Но не пугайтесь, все намного проще, чем может показаться, главное — взять себя в руки и не полениться потратить на это некоторое время. Многие женщины уже пользуются таким гардеробом. Создание идеального гардероба сэкономит вам деньги и время, освободит от хаоса и загруженности в шкафу, от ненужных вещей. Вы перестанете быть заложником консьюмеризма. Ведь шопинг — это не лучшая терапия, это головная боль. Будьте прагматичнее, сконцентрируйтесь не на вещах, а на идеях. Вещи, купленные без общей стилистической концепции, не сочетающиеся между собой, останутся висеть без дела, и вы снова будете вздыхать: нечего надеть. Помните:

Mеньше, но лучше

Капсульный гардероб — это набор из 6-10 вещей без аксессуаров, которые прекрасно комбинируются между собой. Капсула объединена цветовой гаммой и стилем, то есть даже если вы с закрытыми глазами достанете из шкафа любые две вещи, то они обязательно будут сочетаться между собой. Капсулы упрощают жизнь. Главное — запомнить правила: вещи должны подходить по цветам, цветов лучше иметь не меньше трех, чтобы в одной капсуле добиться разнообразия, и вещи должны быть объединены стилем. Необязательно, чтобы это был один-единственный стиль, можно совмещать несколько стилей в одном, главное — чтобы они сочетались друг с другом. Подбирая стили, не забывайте, что они должны подходить к вашему образу жизни.

Итак, поехали: 5 главных принципов.

Концепция стиля

Вначале наберитесь ярких идей, вдохновитесь, поройтесь в Pinterest, чтобы визуально насытиться. Соберите больше разных образов, которые вам особенно нравятся, сохранив их в отдельной доске Pinterest. После этого оставьте только то, что вам пойдет. Если вам нравятся юбка-карандаш или винтажные джинсы с завышенной талией, но они вас жутко толстят — смело удаляйте. Вспомните все ваши любимые вещи, которые вы никогда не носили, это вам поможет сориентироваться. Ищите свой собственный уникальный стиль и не забывайте: прежде всего он должен быть комфортным.

Силуэты и цвета

Разобраться со своими силуэтами и подобрать нужные цвета очень важно, это основа основ. Надо научиться не подчеркивать, а скрывать свои недостатки и носить только то, что вам идет. Это целая наука. Но, если вам некогда разбираться с наукой, доверьтесь своей интуиции, а еще лучше — Интернету. Вы сами можете легко определить, какой у вас тип фигуры и какие вещи этому типу подходят. Например, тип фигуры «груша» отличается широкими бедрами, заметной линией талии и небольшими узкими плечами. Такому типу необходимо сделать акцент на верхней части туловища, расширив плечи: темный низ, светлый, объемный верх — пышные рукава, подплечники, глубокие вырезы и декоративные детали на лифе. Далее надо будет разобраться со своей цветовой палитрой, узнать свой цветовой типаж, который зависит от цвета волос и кожи. Это тоже легко сделать самостоятельно. Например, если у вас нежный типаж — тон кожи очень светлый, а волосы блондинистые, золотистые, ярко-рыжие, — то ваши цвета пастельные и приглушенные. Очень важно разобраться с этой темой раз и навсегда. Доверяйте не только Интернету и модным журналам, но и себе. Правильно определить, идет вам эта вещь или нет, легко: в ней вы чувствуете себя уверенно.

Ваш образ жизни — ваш стиль

Теперь, узнав свой типаж и подобрав цветовую гамму, надо разобраться с вашим образом жизни и какая к нему подходит одежда. На листе бумаги запишите свои основные занятия: студентка, офисный работник, фриланс, светский или деловой выход, активный отдых на природе, вечеринки, бизнес-встречи, курсы, поездки — необходимо понять, комплекты какого функционала и стиля вам нужны и в какой пропорции. После этого запишите все свои основные занятия в процентном соотношении: чем-то вы занимаетесь ежедневно, чем-то — каждую неделю, а чем-то — раз в сезон. Например, работа занимает 50% вашего времени, прогулки и встречи с друзьями — 30%, активный отдых — 15%, официальные мероприятия — 5%. Когда вы покупаете красивые вечерние платья одно за другим или несколько длинных брюк под высокие каблуки, а вам приходится целыми днями бегать по работе, то неудивительно, что каждое утро перед вами стоит проблема выбора. Одежда должна быть отражением вашего образа жизни. Цель капсульного гардероба — быть функциональным.

Ключевой образ

Теперь снова загляните в свои доски в Pinterest — какие из этих образов соответствуют какому сегменту одежды? Вам нужно составить 2-4 ключевых образа для каждого сегмента (капсула для работы, для спорта, для отдыха, для свободного времени) в зависимости от процентного соотношения и выписать на листок те предметы, из которых эти образы складываются. Шпаргалка: на один «низ» должно приходиться минимум 2 «верха» (то есть если в вашей базе одни брюки и одна юбка, то к ним должны прилагаться 4 базовых «верха»); на каждый «верх» должен быть свой сет бижутерии; на каждый «низ» должно приходиться минимум 2 пары обуви; на каждый сезон должно быть 2 предмета верхней одежды (пиджаки, кардиганы, куртки, плащи, дубленки и т. д.), которые соотносятся с обувью.

Капсульный гардероб

Итак, самое тяжелое позади. Теперь вы знаете, что вам нужно, а это, считайте, полдела. Осталось разобрать свой шкаф и посмотреть, что у вас уже есть и чего не хватает для капсульного гардероба. Разбор одежды в шкафу — тоже творчество. Есть разнообразные системы его организации: по цветам, по назначению, по готовым комплектам. Когда вы разобрали имеющуюся одежду, сделайте список того, что вам осталось докупить, и вперед! Для того чтобы ваш образ выглядел идеальным, лучше иметь больше топов и блузок, чем брюк и юбок. И не забывайте, что нет ничего приятнее удобной колодки и устойчивого каблука, а также что бежевый цвет туфель визуально удлиняет ногу и подходят абсолютно к любой одежде.

Пример

13 предметов гардероба — 10 капсул в стиле casual

Оверсайз пиджак, узкие брюки, белая футболка, туфли, часы. Оверсайз пиджак, блузка, длинная юбка, туфли, сумка. Нюдовый тренч, светлые джинсы, кроссовки, белая футболка, часы. Нюдовый тренч, длинная юбка, белая футболка, кроссовки, сумка. Свободный свитер, узкие брюки, туфли, сумка, часы. Свободный свитер, светлые джинсы, туфли, сумка, часы. Оверсайз пиджак, лаконичное платье, сумка, туфли, часы. Куртка-косуха, узкие брюки, блузка, туфли, сумка, часы. Куртка-косуха, лаконичное платье, туфли, сумка, часы. Оверсайз пиджак, длинная юбка, белая футболка, кроссовки, сумка, часы.

Составив ваш капсульный гардероб, дополните его аксессуарами: шейный платок, массивное колье, нитки жемчуга, объемные клипсы, небольшие серьги коньячного цвета, солнечные очки, часы мужского типа, яркий пояс.