Как собрать чемодан в поездку за полчаса

Как быстро собрать в чемодан необходимые и нужные вещи, чтобы в поездке было комфортно и багаж не весил при этом полтонны?

Поездки и путешествия — это всегда очень здорово и волнующе, даже если вы отправляетесь в командировку на два дня на скучнейшую конференцию. В незнакомом городе наверняка найдется, на что посмотреть и о чем вспоминать, вернувшись домой.

Сборы чемодана — это уже дорога, потому что в багаж нужно упаковать ту часть жизни, которую вы берете с собой, навстречу той, другой части — новой и пока еще не известной, но уже желанной. Что же взять с собой, чтобы собраться быстро, ничего не забыть и уместиться при этом в нужное количество килограммов — доплачивать за перевес никто не любит.

Тревел-гардероб чаще всего подбирается по основным ключевым пунктам. Он должен без труда поместиться максимум в два чемодана — стандартный и тот, что можно брать в ручную кладь.

В нем должно быть достаточно обуви и сумок на разные случаи — вместе с готовыми комплектами одежды. Последняя просто обязана быть удобной и стильной одновременно: свитшоты и трикотажные штаны лучше оставить для дачных увеселений.

Правила по сбору чемодана для тех, кто хочет выглядеть хорошо, но не казаться при этом туристом в извечных джинсах, свитере и с рюкзаком на плече. Что конкретно взять и как выбрать самое нужное?

Программа поездки

Она даже важнее погоды, по правде говоря. От того, куда, когда, как, с кем и зачем вы станете ходить, будет зависеть ваш выбор вещей. Согласитесь, что поездка в условный Париж с посещением музеев, галерей и мишленовских ресторанов сильно отличается от посещения отеля «все включено» на берегу моря в условной же Турции? Путешествие в горы с гипотетическим трекингом и визит в мусульманскую страну с жесткими правилами дресс-кода и невыносимой жарой потребуют совершенно разного набора одежды и аксессуаров в вашем чемодане.

Календарь и прогноз погоды

Все это можно в две секунды узнать в Интернете: что за погода в месте прибытия прямо сейчас и какой она будет те две недели, что вы планируете там находиться? Так вы точно не ошибетесь с выбором одежды и окажетесь одеты адекватно температуре воздуха и вероятности дождя, например — и в чемодане непременно найдется место для ветровки и зонта.

Фотографии с мест визита

Нет, достопримечательности сейчас не так важны, вы их потом увидите собственными глазами. Сейчас важно точно узнать, что носят люди, которые сфотографированы там, куда вы только собираетесь попасть.

Довольно легко сделать это, посмотрев на снимки в той же сети Pinterest, например: обратите внимание на людей и то, как они одеты, на интерьеры заведений и местность. Сразу можно сделать выводы о том, что предпочитают местные жители, — и определиться, хотите ли вы сливаться с ними или, наоборот, выделяться?

Например, жители столицы моды — Парижа — обожают носить черное и серое, в то время как лондонцы или барселонцы обожают смело миксовать яркие краски. Азиаты одеваются в андрогинном кэжуал-стиле, а американцы выше всего ставят комфорт.

Разбор своего гардероба

Теперь смотрим, что есть в шкафу. Учитывая предыдущие пункты, собираем то, что необходимо. Убираем явно ненужное, то, что требует ремонта или чистки, и внимательно смотрим на то, что будет уместно по климату, предполагаемой погоде и программе путешествия. Далее смотрим, вмещается ли все это добро в чемодан — и проводим оптимизацию.

Комплекты-конструкторы

Лучше всего, если несколько комплектов будут подобраны целиком, идеально — если вещи из них хорошо комбинируются между собой, тогда вы точно будете знать, что делать, если, например, внезапно сломается каблук или «полетит» молния. В чемодане обязательно должна оказаться универсальная пара обуви, которая подойдет ко всем комплектам.

Шопинг на месте

Во время просмотра фотографий наверняка вам удастся обнаружить то, чего у вас нет, но что вам очень нравилось бы носить — шарф или палантин неожиданной расцветки, например. Запланируйте купить эту вещь на месте и сразу определитесь, с какой суммой вы готовы расстаться — так будет проще после приезда и вы будете более или менее представлять, что именно вы ищете в местных магазинах. Постарайтесь не слишком увлекаться — ведь места в чемодане не прибавится, а вам еще лететь обратно домой.

Многослойность в одежде

Это прекрасная возможность всегда оказываться уместно одетым и вместить в чемодан побольше вещей: несколько относительно тонких предметов одежды занимают меньше места, чем один объемный свитер из толстой пряжи.