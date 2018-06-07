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Дамы — в платьях, мужчины — во фраках: день рождения САФУ отметят студенческим балом
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Дамы — в платьях, мужчины — во фраках: день рождения САФУ отметят студенческим балом 

29.ru 1 час назад
Фото: 29.ru
Уже завтра Северный (Арктический) федеральный университет отметит свой восьмой День рождения. В честь этого события в пятницу на площади перед главным корпусом университета пройдет студенческий бал.
— Присоединяйтесь! И обратите внимание на обязательный дресс-код мероприятия — дамы приглашаются в платьях в пол и в перчатках в тон платья, а господа могут прийти в строгих костюмах, фраках, смокингах, рубашках с жилетом, при наличии галстука-бабочки и белых перчаток! Переодеться можно будет в главном корпусе САФУ, —сообщают организаторы.
Праздник начнется в 17:00. В программе — танцы, игры, призы, конкурсы, мастер-классы.
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