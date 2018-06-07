10 сочных фактов о Даниэль Бернштейн 

26 лет…
… исполнилось Даниэль 28 мая. К этому возрасту девушка успела выпустить несколько коллекций одежды совместно с известными марками, а также получить большую и верную армию фанатов, став одним из самых узнаваем лиц в модной сфере.
WeWoreWhat…
… так называется блог и профиль Бернштейн в Instagram, где за ней следует более 1,8 миллионов человек. Девушка делится фотографиями стильных образов на каждый день, фотографируясь на красивых улицах Нью-Йорка.
Коллекция украшений,
… которую создала Даниэль совместно с маркой Lulu DK, поступила в продажу 8 мая и уже полностью распродана. Кстати, девушку обвинили в плагиате: оказывается, дизайн украшений очень сильно напоминает Tiffany&Co.
Два бренда одежды…
… успела запустить девушка к своим 26 годам: Second Skin Overalls и Archive shoes. Одежду от Даниэль носят даже звезды. Например, недавнюю коллаборация девушки с известным американским супермаркетом Target обожает коллега Даниэль по цеху — Айми Сонг.
Танцы –…
… еще одно хобби девушки. Она регулярно выкладывает в Instagram видео репетиций с ее подругами.
Публикация от Danielle Bernstein (@weworewhat) 5 Июн 2018 в 4:22 PDT 15 тысяч долларов…
… зарабатывает за один рекламный пост Бернштейн в Instagram, что выводит ее в Топ самых высокооплачиваемых fashion-блогеров. Сама девушка ненавидит разговаривать о деньгах.
На YouTube…
… девушка регулярно выкладывает видео, где рассказывает о модных покупках, показывает влоги с Fashion Week и даже делится секретами своей стройной фигуры.
… внес ее в список самых успешных людей в возрасте до 30 лет в 2017 году (30 Under 30).
До того, как она стала известной…
… Даниэль училась в Fashion Institute of Technology, где изучала рекламу и маркетинговые коммуникацией. Но ей было сложно совмещать учебу и работу над блогом, поэтому она взяла паузу в обучении. И не зря!
30% аудитории Бернштейн…
… составляют мужчины. Они тоже любят читать блог девушки, что удивляет, ведь ее контент построен вокруг женской моды и косметики.