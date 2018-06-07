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UNIQLO выпустит новую коллекцию с музой Лагерфельда (и в ней будет линейка для детей!)
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UNIQLO выпустит новую коллекцию с музой Лагерфельда (и в ней будет линейка для детей!) 

Собака 2 часа назад
Фото: Собака
UNIQLO анонсировал запуск новой, десятой по счету коллекции с Инес де ля Фрессанж — французской аристократкой и любимицей Карла Лагерфельда, снявшейся едва ли не во всех кампейнах Chanel 1980-х годов. В этот раз линейка инспирирована модой Монмартра начала прошлого века, когда этот район был ключевым центром социальной, культурной и творческой жизни: в ней появятся графитовые пиджаки, расклешенные юбки на пуговицах, льняные рубашки пастельных тонов, классические шерстяные брюки и кепи. А еще — долгожданная коллекция для детей: бархатные жакеты, клетчатые сарафаны, бланковые сорочки и идеальные кардиганы для школы. Наконец, можно демократично следовать дабл-дрессингу! «С самого начала работы над коллекцией я хотела создать детскую одежду из тех же тканей, что используются для пошива женских вещей. Мне хочется привить детям любовь к одежде, к твидовым курткам, рубашкам из хлопка и другим качественным предметам гардероба. Родителям всегда приятно, когда их дети выглядят стильными и счастливыми. Я сама мама, поэтому мне это очень близко», — рассказала де ля Фрессанж. Семейная осенне-зимняя коллекция появятся в магазинах UNIQLO (в том числе и в Петербурге) в августе этого года, а пока в мекке японского минимализма продается актуальная коллекция бренда и Инес — красный сарафан с Лазурного берега, пижаму, которую можно носить вне спальни, и идеальные плетеные сумки для пляжа.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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