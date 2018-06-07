Нижнее белье на каждый день: красиво, сексуально, практично

Измеряйте параметры перед каждой покупкой

Даже с примеркой многие женщины выбирают для себя неправильный размер бюстгальтера, который не поддерживает грудь и впивается в кожу.

Поэтому прежде чем отправиться в магазин за покупкой, измерьте свои параметры сантиметровой лентой под грудью и по линии сосков. Первый замер поможет вам определить цифровую часть размера бюстгальтера, а второй — буквенную. Важно: замеряйте параметры перед каждой покупкой! Даже незначительные колебания веса могут заметно повлиять на обхват под грудью и объем.

Что касается трусов, то их размерная сетка соответствует размерам одежды. Если вы носите вещи сорок второго или сорок четвертого размера, то и трусы подбирайте в той же категории размеров. При этом если вы покупаете трусы из синтетического материала, отдавайте предпочтение моделям размер в размер, а вот белье из натуральных тканей тянется, поэтому при сомнениях берите размер поменьше.

Обращайте внимание на ткань, из которой сшито белье

Идеальное белье на каждый день — из натуральных тканей. Предпочтительнее из шелка и хлопка. Однако это не значит, что в ткани не должны присутствовать синтетические волокна. Они нужны для сохранения эластичности ткани и формы белья. Как правило, производители добавляют к шелку и хлопку полиамид или лайкру. Их содержание в ткани не должно превышать 10%, иначе кожа не будет дышать.

Кроме того, стоит обратить внимание на декор белья. А точнее — его отсутствие. Для повседневной носки предпочтительнее гладкие бра и трусы, чтобы их рельеф не проступал сквозь одежду, особенно если это тонкая шелковая блуза или струящееся платье.

Например, подойдут бюстгальтеры телесного и белого цвета без декора от салона нижнего белья Mon Secret.

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Отдавайте предпочтение комфортным моделям бра и трусиков

Бюстгальтер с эффектом пуш-ап и стринги не подходят в качестве повседневного нижнего белья. Они, по мнению специалистов, опасны для здоровья.

Бюстгальтер должен идеально поддерживать грудь и не впиваться в кожу. С этой задачей превосходно справится бра на косточках и с мягкими чашечками. Если у вас пышная грудь, то наличие у бюстгальтера широких лямок обязательно. Бюстгальтер-невидимка или корректирующие модели для одежды с глубоким вырезом на каждый день не подходят, поскольку их задача — крепко удержать грудь на месте, чтобы она в самый неподходящий момент не показалась в вырезе платья, а не мягко поддерживать ее.

Трусики не должны впиваться в кожу своими резинками или же болтаться на бедрах. На каждый день идеальны трусики-слипы или боксеры (шортики). С гигиенической точки зрения эти модели трусов самые подходящие.

Подчеркивайте достоинства и прячьте недостатки

Нижнее белье должно не только идеально поддерживать грудь, но и корректировать пропорции фигуры. Поэтому выбирайте модели бра и трусов исходя из своих параметров.

Девушкам с пышными бедрами стоит отдавать предпочтение слипам или боксерам с заниженной линией талии. Лишний объем на талии и бедрах спрячут высокие трусы с утягивающим эффектом или корректирующее боди.

Пышную грудь поддержит бра с широкими лямками, перекрещенными на спине. А широкие плечи замаскирует балконет с широко расставленными лямками.

Если вы занимаетесь спортом, то обязательно надевайте специальное спортивное белье, которое обеспечит максимальную поддержку вашей груди и комфорт во время физических нагрузок.

Кстати, по такому принципу можно подобрать и идеальный купальник.

Скажите нет черному и белому

Черное белье выглядит скучновато, а белое заметно под любой одеждой. Для повседневной носки лучше выбирать комплекты сдержанных цветов, оттенки nude, пастельный сиреневый, персиковый и белый. Оттенок nude должен иметь розовый подтон, в противном случае белье будет казаться застиранным (даже если оно новое). То же правило касается и выбора белья с принтом: предпочтительнее модели с неярким мотивом.

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