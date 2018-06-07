Женщину-трансгендера не пустили в женскую раздевалку

Женщина-трансгендер из Шотландии пожаловалась на сотрудников магазина Debenhams за то, что они не пустили ее примерить одежду в женской раздевалке. Об этом сообщает Independent.

Джей Кэмпбелл выбрала вечернее платье на свадьбу подруги и отправилась в женскую примерочную. Там ее остановила продавец-консультант и попросила спуститься на этаж ниже — в мужской отдел. Кэмпбелл объяснила, что она трансгендер, однако это не подействовало.

«Я была шокирована, что мне нужно объясняться! Я собиралась потратить кучу денег на платье, но со мной обращались как с извращенкой. Тогда я бросила платье ей прямо в лицо и пошла в House of Fraser за другим. Там очень дружелюбный и отзывчивый персонал. Я больше никогда не зайду в Debenhams. Они трансофобы!», — рассказала возмущенная Кэмпбелл.

Представители Debenhams принесли извинения женщине и пообещали разобраться с некомпетентным персоналом.

В апреле женщине в инвалидном кресле не удалось померить одежду в магазине Topshop из-за того, что сотрудники заполнили примерочную оставшимися после распродажи вещами. Когда 32-летняя Нина Грант обнаружила, что примерочная для людей с ограниченными возможностями заставлена несколькими напольными вешалками, она с трудом разместилась в обычной, однако часть ее кресла так и осталась снаружи.