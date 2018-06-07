George Kini: часовая классика на острие моды

Беспроигрышное сочетание классики и трендовых деталей — так можно описать концепцию итальянского бренда George Kini, который создает часы, которые вы не захотите снимать.

Выбрать часы, которые ты будешь с удовольствием надевать каждое утро, и не разориться — задача не из легких. Но миссия выполнима, если взглянуть на коллекцию часов итальянского бренда George Kini.

Классический часовой корпус и циферблат в умах креативной команды марки обрели новое прочтение: каждая коллекция бренда — это смелый эксперимент, в котором тесно переплетаются и горячие fashion-тренды, и традиции часового мастерства. Некоторые «фишки» неизменны от коллекции к коллекции — например, притягательно ловящее блики (и взгляды окружающих) выпуклое стекло с сапфировым напылением. Ну а девушки вряд ли смогут устоять перед особым комплиментом от George Kini — натуральным бриллиантом, которым инкрустирован циферблат каждой женской модели.

С функциональностью у George Kini все тоже в полном порядке. За точность хода отвечают надежные японские и швейцарские механизмы, за долговечность и комфорт в повседневном использовании — гипоаллергенная нержавеющая сталь 316L.

В комплекте к каждым часам идет дополнительный нейлоновый ремешок в NATO-стиле, инструмент для его самостоятельной замены и запасные втулки — справится даже девушка (проверено!). Завершающий штрих — шикарная упаковка, которая превращает часы George Kini в подарок, который приятно дарить и получать.

С новой коллекцией George Kini грядущее лето обещает быть жарким! Новинки, представленные маркой на Всемирной часовой выставке Baselworld-2018, покорили не только профессиональных игроков рынка, но и глав модных изданий — уж их вкусу можно доверять.

Дерзкая, с мужским характером — коллекция Carbon вдохновлена высокими скоростями и спортивными автомобилями. Матовый черный корпус, контрастные индексы и стрелки красного цвета, ремешок и специальная упаковка с покрытием, стилизованным под карбон, — must-have ценителей спортивного стиля.

«Изюминка» классических моделей на стальных браслетах и строгих ремешках из коллекции Infnity — это контрастные индексы и стрелки глубокого синего цвета. Дополнительный NATO-ремешок исполнен в синем цвете в тон элементам циферблата, позволяя кардинально сменить облик ваших часов.

Роскошная коллекция Queen представлена моделями с завораживающими глубокими цветами циферблата в корпусе 36 мм на стальном браслете. Классическая, но в то же время не оставляющая возможности оторвать от нее взгляд.

Ошеломительный успех женской коллекции Camoufage вдохновил бренд George Kini на создание коллекции Camoufage Black Stone. Матовый черный корпус с черными кристаллами по безелю представлен в диаметре 36мм на текстильном ремешке с камуфляжным принтом и кожаной подложкой. Неизменный для женских моделей George Kini бриллиант в зоне 12ч добавляет этой дерзкой коллекции ноту женственности и роскоши.

Смелые решения, переворачивающие ваши представления о том, какими должны быть по-настоящему трендовые часы, нашли отражение в коллекции Rainbow. Сочные и яркие цветовые комбинации созданы на основе тщательной аналитики и приковывают внимание с первого взгляда. Коллекция Rainbow представлена моделями 30мм и включает в себя три линейки: модели с яркими циферблатами на ярких ремешках, флагманские модели с комбинированными двухцветными ремешками и модели на ослепительно белых ремешках.

Демократичная цена часов George Kini — от 8 тысяч рублей — позволяет иметь в своем часовом гардеробе сразу несколько экземпляров, ведь марка уверена, что стильных часов должно быть много.

Часы бренда George Kini удивят вас обширным ассортиментом на сайте и в розничных магазинах «7 часов» по адресу: Белгород, МТРК «Сити Молл „Белгородский“, ул. Щорса, 64, 1 этаж, тел: 8 (4722) 400-081 доб. 107. Ун-г „Белгород“, ул. Попова, 36, 1 этаж, тел: 8 (4722) 400-081 доб. 102.