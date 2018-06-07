30 красивых туфель и босоножек на свадьбу и выпускной

Сезон выпускных и свадеб в самом разгаре: мы уже нашли четыре десятка платьев на любой торжественный случай, а теперь подбираем к ним такие же красивые туфли и босоножки. С каблуком в виде руки, шелковыми лентами из комиксов, перьями с карнавала в Рио-де-Жанейро и зеркальным отражением себя.

В случае с брендами Christian Dior, Gucci, Prada, Balenciaga, Dolce & Gabbana и Alexander McQueen подбирают не обувь к платью, а вовсе наоборот. Яркие, «акцентные» туфли — будь то с голубым глиттером, новогодним помпоном, граффити, хештегами, брошами и гигантскими бантами — мы советуем носить с однотонными минималистичными нарядами: комбинациями, футлярами и костюмами с мужского плеча.

Но главное в туфлях — не дизайн, а удобство: колодка, каблук и фактура должны не мешать выпускному или свадебному веселью, а только способствовать. И здесь на помощь приходят функциональные туфли от Jimmy Choo с невысокой «рюмкой», мягкой кожей и заостренным мысом. Они не утяжеляют и не натирают ногу, а смотрятся так, будто их отобрали у Золушки. Хотя в каком-то смысле это действительно так: серию с градиентным глиттером рекламирует британская фэшн-принцесса Кара Делевинь.

Формулу «красота + комфорт» так же можно найти в коллекциях Alexander Wang (черные туфли с металлическими бусинами — маст-хэв!), Loewe (полубалетки украшны серебристой чешуей!) и H. I. T. (в бархатных босоножках нога чувствует себя как в домашних тапочках). А купить ее за демократичную цену — у масс-маркет бренда Befree, который предлагает неубиваемую обувь по ценам до 2000 рублей. Проверенно рейвами и музыкальными фестивалями!