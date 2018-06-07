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30 красивых туфель и босоножек на свадьбу и выпускной
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30 красивых туфель и босоножек на свадьбу и выпускной 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
Сезон выпускных и свадеб в самом разгаре: мы уже нашли четыре десятка платьев на любой торжественный случай, а теперь подбираем к ним такие же красивые туфли и босоножки. С каблуком в виде руки, шелковыми лентами из комиксов, перьями с карнавала в Рио-де-Жанейро и зеркальным отражением себя.
В случае с брендами Christian Dior, Gucci, Prada, Balenciaga, Dolce & Gabbana и Alexander McQueen подбирают не обувь к платью, а вовсе наоборот. Яркие, «акцентные» туфли — будь то с голубым глиттером, новогодним помпоном, граффити, хештегами, брошами и гигантскими бантами — мы советуем носить с однотонными минималистичными нарядами: комбинациями, футлярами и костюмами с мужского плеча.
Но главное в туфлях — не дизайн, а удобство: колодка, каблук и фактура должны не мешать выпускному или свадебному веселью, а только способствовать. И здесь на помощь приходят функциональные туфли от Jimmy Choo с невысокой «рюмкой», мягкой кожей и заостренным мысом. Они не утяжеляют и не натирают ногу, а смотрятся так, будто их отобрали у Золушки. Хотя в каком-то смысле это действительно так: серию с градиентным глиттером рекламирует британская фэшн-принцесса Кара Делевинь.
Формулу «красота + комфорт» так же можно найти в коллекциях Alexander Wang (черные туфли с металлическими бусинами — маст-хэв!), Loewe (полубалетки украшны серебристой чешуей!) и H. I. T. (в бархатных босоножках нога чувствует себя как в домашних тапочках). А купить ее за демократичную цену — у масс-маркет бренда Befree, который предлагает неубиваемую обувь по ценам до 2000 рублей. Проверенно рейвами и музыкальными фестивалями!
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