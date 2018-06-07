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12 лучших пляжных образов звезд 2018: фото Темниковой, Кардашьян и других в бикини
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12 лучших пляжных образов звезд 2018: фото Темниковой, Кардашьян и других в бикини 

Журнал ОК! 1 час назад
Ну здравствуй лето — пора отпусков. Что нужно первым делом положить в чемодан перед путешествием в жаркую страну? Правильно, купальник! Чтобы не ошибиться в выборе, предлагаем вдохновиться стильными пляжными образами звездных красавиц. Ниже — 12 фото из Инстаграм-аккаунтов знаменитостей.
Елена Темникова
Какое же магическое сочетание — желтый плюс синий. Как и Елена, не бойтесь добавлять к пляжному образу аксессуары!
Елена Темникова, фото из Instagram
Никки Рид
Этим летом Никки Рид отдает предпочтение однотонным купальникам, например, белому. Получился довольно простой образ, но назвать его скучным точно нельзя, ведь главное — улыбка.
Никки Рид и Йен Сомерхолдер, фото из Instagram
Белла Хадид
Модель предлагает в этом сезоне обходиться без верхней части бикини и прикрываться огромного размера соломенной шляпой.
Белла Хадид, фото из Instagram
Яна Рудковская
«Цвет настроения синий» не покидает Яну Рудковскую — да и многих жителей России — до сих пор. Поэтому купальники любого оттенка синего ­— это маст-хэв летом 2018 года.
Яна Рудковская, фото из Instagram
Бритни Спирс
Бритни вроде не должна была знать о синем настроении… Кстати, рядом с ней ее сын Шон Престон.
Бритни Спирс с сыном, фото из Instagram
Ольга Куриленко
Российская актриса решила ввести моду на купальники с вырезанными геометрическими фигурами.
Ольга Куриленко, фото из Instagram
Ирена Понарошку
Российская телеведущая напоминает, что классика ­— красный сплошной купальник в стиле «Спасателей Малибу» ­— на борту лайнера всегда выглядит выигрышно.
Ирена Понарошку, фото из Instagram
Анна Седокова
Кажется, какой бы купальник ни надела Седокова, образ все равно получится сексуальным.
Анна Седокова, фото из Instagram
Елена Перминова
Этим летом продолжается спрос на купальники «невидимки». Чтобы нюдовые бикини смотрелись стильно, главное — быть яркой (и смелой) самой по себе, как Перминова.
Елена Перминова, фото из Instagram
Кендалл Дженнер
Кендалл просто не могла не попасть в список лучших летних образов. Бикини с высокой талией и бандо ­— идеальное попадание в тренды этого лета.
Кендалл Дженнер, фото из Instagram
Эльза Хоск
С леопардовым принтом советуем быть аккуратнее: в таком купальнике вы будете выглядеть либо магически притягательно, как Эльза, либо смешно и дешево.
Эльза Хоск, фото из Instagram
Кортни Кардашьян
Если не уверены в «леопарде», то берите в отпуск черный купальник ­— беспроигрышный вариант.
Кортни Кардашьян, фото из Instagram
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