12 лучших пляжных образов звезд 2018: фото Темниковой, Кардашьян и других в бикини

Ну здравствуй лето — пора отпусков. Что нужно первым делом положить в чемодан перед путешествием в жаркую страну? Правильно, купальник! Чтобы не ошибиться в выборе, предлагаем вдохновиться стильными пляжными образами звездных красавиц. Ниже — 12 фото из Инстаграм-аккаунтов знаменитостей.

Какое же магическое сочетание — желтый плюс синий. Как и Елена, не бойтесь добавлять к пляжному образу аксессуары!

Елена Темникова, фото из Instagram

Этим летом Никки Рид отдает предпочтение однотонным купальникам, например, белому. Получился довольно простой образ, но назвать его скучным точно нельзя, ведь главное — улыбка.

Никки Рид и Йен Сомерхолдер , фото из Instagram

Модель предлагает в этом сезоне обходиться без верхней части бикини и прикрываться огромного размера соломенной шляпой.

Белла Хадид, фото из Instagram

«Цвет настроения синий» не покидает Яну Рудковскую — да и многих жителей России — до сих пор. Поэтому купальники любого оттенка синего ­— это маст-хэв летом 2018 года.

Яна Рудковская, фото из Instagram

Бритни вроде не должна была знать о синем настроении… Кстати, рядом с ней ее сын Шон Престон

Бритни Спирс с сыном, фото из Instagram

Российская актриса решила ввести моду на купальники с вырезанными геометрическими фигурами.

Ольга Куриленко, фото из Instagram

Ирена Понарошку

Российская телеведущая напоминает, что классика ­— красный сплошной купальник в стиле «Спасателей Малибу» ­— на борту лайнера всегда выглядит выигрышно.

Ирена Понарошку, фото из Instagram

Кажется, какой бы купальник ни надела Седокова, образ все равно получится сексуальным.

Анна Седокова, фото из Instagram

Этим летом продолжается спрос на купальники «невидимки». Чтобы нюдовые бикини смотрелись стильно, главное — быть яркой (и смелой) самой по себе, как Перминова.

Елена Перминова, фото из Instagram

Кендалл просто не могла не попасть в список лучших летних образов. Бикини с высокой талией и бандо ­— идеальное попадание в тренды этого лета.

Кендалл Дженнер, фото из Instagram

С леопардовым принтом советуем быть аккуратнее: в таком купальнике вы будете выглядеть либо магически притягательно, как Эльза, либо смешно и дешево.

Эльза Хоск, фото из Instagram

Если не уверены в «леопарде», то берите в отпуск черный купальник ­— беспроигрышный вариант.

Кортни Кардашьян, фото из Instagram