Сумка с матрешкой, футболка с Троицким мостом и еще 20 модных вещей-сувениров

Директор отдела моды Ксения Гощицкая, кажется, готова обратиться в футбольного болельщика — такое количество капсульных фэшн-коллекций выпустили к мундиалю.

Атласные башмачки от Стеллы Маккартни годны для танцев в белую ночь: низкий каблук и шелковые завязки (накрепко фиксируют лодыжку!) гарантируют легкий рейв до самого утра. (nevsky152)

Миланский бренд Bertolo выпустил капсульную линию для бутиков Babochka: мастера марки вручную нанесли портреты легендарного вратаря Льва Яшина , а также символы Петербурга: Петропавловский собор, герб города и новый стадион. Будем болеть красиво! (Babochka Gallery) Лимитированная коллекция Louis Vuitton к чемпионату мира по футболу 2018 — дорожная сумка Keepall, рюкзак Apollo, кошельки и ключницы — цитирует исторический мяч игр 1970 года. При этом шестиугольники из фирменной кожи Epi могут быть синего, красного или черного цвета, но если вы истинный болельщик, мастера марки превратят баул в российский флаг. Спешите: в магазинах и на сайте купить заветные предметы можно строго в дни ЧМ — с 14 июня по 15 июля. (Louis Vuitton)

Белый хлопковый комплект Intimissimi с голубым шитьем напоминает обо всех средиземноморских городках сразу и об отпуске, разумеется. (ТРЦ «Галерея»)

Минодьер из предосенней коллекции Metiers d'art «Париж — Гамбург» занимает все наши мысли: он выполнен в форме портового контейнера с логотипом Chanel по борту, к которому крепится классическая цепь марки. Не терпится положить в него ценный груз. (Chanel) Форма, фактура и цвет — летний сезон у Vassa & Co. как будто создавался под лозунгом русских конструктивистов. Получились удобные урбанистичные вещи, которыми могли бы гордиться Родченко и Степанова. (ТРЦ «Галерея»)

В аксессуарах летней коллекции Malibu от MICHAEL Michael Kors мы нашли фантастический клатч в виде ананаса из соломы, увенчанный пальмовым листом из бисера и пайеток. (ТРЦ «Галерея»)

Мягкий блейзер Falconeri серого или бежевого цветов из смеси хлопка и льна — то, на что вы обязаны сменить скучный пиджак этим летом. (ТРЦ «Галерея»)

Из пляжной коллекции Tezenis мы выбираем ретромодели: например, полосатый купальник, как у амбассадора бренда — певицы Риты Дакоты , или клетчатый комплект в стиле пин-ап. (ТРЦ «Галерея»)

Первая совместная работа марки Bosco Fresh и сэра Пола Смита вылилась в лимитированную коллекцию к мундиалю! Худи, носки, футболки и рюкзаки украсились номерами игроков, мячами и футбольными полями в фирменную полоску Paul Smith. (Bosco Fresh)

Необычные очки родом из 1980-х Le Specs уже носят Рианна , Бейонсе и Леди Гага . Кажется, и вам пора, тем более что модели называются предельно поэтично: мы бы выбирали между «Черной магией» и «Это вам не барокко!». (Optics Gallery)

Товарищи, на традиционном показе Calzedonia в штаб-квартире бренда в Вероне свершилась революция. Во-первых, бархатная — теперь купальники шьют из нашего любимого эстетского материала. Во-вторых, цветочная — одеваемся в розы, анемоны, пальмы и цветочек аленький. В-третьих, сексуальная — выходим к бассейну на манер див из огненных 1980-х: высокую талию и рюши сочетаем с бейсболками, огромными солнцезащитными очками и крупными браслетами. (ТРЦ «Галерея»)