Сумка с матрешкой, футболка с Троицким мостом и еще 20 модных вещей-сувениров 

Директор отдела моды Ксения Гощицкая, кажется, готова обратиться в футбольного болельщика — такое количество капсульных фэшн-коллекций выпустили к мундиалю.
Атласные башмачки от Стеллы Маккартни годны для танцев в белую ночь: низкий каблук и шелковые завязки (накрепко фиксируют лодыжку!) гарантируют легкий рейв до самого утра. (nevsky152)
Миланский бренд Bertolo выпустил капсульную линию для бутиков Babochka: мастера марки вручную нанесли портреты легендарного вратаря Льва Яшина, а также символы Петербурга: Петропавловский собор, герб города и новый стадион. Будем болеть красиво! (Babochka Gallery) Лимитированная коллекция Louis Vuitton к чемпионату мира по футболу 2018 — дорожная сумка Keepall, рюкзак Apollo, кошельки и ключницы — цитирует исторический мяч игр 1970 года. При этом шестиугольники из фирменной кожи Epi могут быть синего, красного или черного цвета, но если вы истинный болельщик, мастера марки превратят баул в российский флаг. Спешите: в магазинах и на сайте купить заветные предметы можно строго в дни ЧМ — с 14 июня по 15 июля. (Louis Vuitton)
Белый хлопковый комплект Intimissimi с голубым шитьем напоминает обо всех средиземноморских городках сразу и об отпуске, разумеется. (ТРЦ «Галерея»)
Минодьер из предосенней коллекции Metiers d'art «Париж — Гамбург» занимает все наши мысли: он выполнен в форме портового контейнера с логотипом Chanel по борту, к которому крепится классическая цепь марки. Не терпится положить в него ценный груз. (Chanel) Форма, фактура и цвет — летний сезон у Vassa & Co. как будто создавался под лозунгом русских конструктивистов. Получились удобные урбанистичные вещи, которыми могли бы гордиться Родченко и Степанова. (ТРЦ «Галерея»)
В аксессуарах летней коллекции Malibu от MICHAEL Michael Kors мы нашли фантастический клатч в виде ананаса из соломы, увенчанный пальмовым листом из бисера и пайеток. (ТРЦ «Галерея»)
Мягкий блейзер Falconeri серого или бежевого цветов из смеси хлопка и льна — то, на что вы обязаны сменить скучный пиджак этим летом. (ТРЦ «Галерея»)
Из пляжной коллекции Tezenis мы выбираем ретромодели: например, полосатый купальник, как у амбассадора бренда — певицы Риты Дакоты, или клетчатый комплект в стиле пин-ап. (ТРЦ «Галерея»)
Первая совместная работа марки Bosco Fresh и сэра Пола Смита вылилась в лимитированную коллекцию к мундиалю! Худи, носки, футболки и рюкзаки украсились номерами игроков, мячами и футбольными полями в фирменную полоску Paul Smith. (Bosco Fresh)
Необычные очки родом из 1980-х Le Specs уже носят Рианна, Бейонсе и Леди Гага. Кажется, и вам пора, тем более что модели называются предельно поэтично: мы бы выбирали между «Черной магией» и «Это вам не барокко!». (Optics Gallery)
Товарищи, на традиционном показе Calzedonia в штаб-квартире бренда в Вероне свершилась революция. Во-первых, бархатная — теперь купальники шьют из нашего любимого эстетского материала. Во-вторых, цветочная — одеваемся в розы, анемоны, пальмы и цветочек аленький. В-третьих, сексуальная — выходим к бассейну на манер див из огненных 1980-х: высокую талию и рюши сочетаем с бейсболками, огромными солнцезащитными очками и крупными браслетами. (ТРЦ «Галерея»)
Американская марка Re/Done первые коллекции делала только из вторсырья — винтажных Levi's и свитшотов Champion. На смену ресайклу пришли идеально сидящие джинсы, косухи, футболки, кожаные юбки и оверсайзовые куртки из денима. (DayNight) Фронтмен из семьи Furla — сумка Metropolis раскрасилась в принт из матрешек. Специальный выпуск Matryoshka можно купить только в России и только в дни чемпионата мира по футболу. (ТРЦ «Галерея») Новая марка 16Arlington, как и положено англичанам, довольно эксцентрична, очень рукодельна и в меру кутюрна. Отделанные страусиными перьями жакеты и полупрозрачные юбки-карандаши носим на олдскульный манер: со шляпками и ридикюлями. (Very Concept Store) Легендарной модели джинсов Levi's 501 в мае исполнилось 145 лет. Отмечаем юбилей капсульной коллекцией! Патент на Levi's 501 — первые джинсы с карманами и на заклепках — Леви Штраусс и его партнер, русский эмигрант Джейкоб Дэвис, получили 20 мая 1873 года — этот день называют 501Day. К юбилею подготовили лимитированный выпуск 501-х c разноцветными болтами: пастельных цветов для женщин, красных — для мужчин. Дополнить джинсы можно поло или футболками, выпущенными специально к чемпионату мира по футболу — 2018. (ТРЦ «Галерея») Считаете, что подобрать образ для торжественного мероприятия может только профессиональный стилист? Дом моды HENDERSON предлагает готовые решения для любого случая: приталенные и двубортные пиджаки, прямые и зауженные брюки. Неважно, отчаливаете вы на регату или собрались на выпускной, — в летней коллекции вы найдете все грани себя, прекрасного. А чтобы правильно расставить акценты в образе, обратитесь к аксессуарам: в салонах бренда можно найти запонки, галстуки, платки и даже очки со сменными оправами. (ТРЦ «Галерея») Этим летом шлепанцы реабилитированы раз и, хочется верить, навсегда — это больше не Анапа и шашлык, а «Кинотавр» и шампанское. Версия Jog Dog увенчана пушистым помпоном — торжественно и мило! Под настроение можно выгуливать желтый, маджентовый, белый или черный. Последний особенно хорош в сочетании со смокингом — пусть бы и на красной дорожке, тем более что традиционная резиновая стелька заменена на роскошную бархатную. (jogdog.com) Летом лодочка — то, что доктор прописал. Пренебрегаем яхтенным дресс-кодом и вальсируем по палубе в волшебных Baldinini: классических винных и нюдовых, внезапных кислотно-желтых, изумрудно-зеленых и фуксиевых. Уверены, даже дельфины будут выпрыгивать из воды, чтобы посмотреть на этот вальс. Вместо бального платья — белоснежные брючные костюмы, кружевные сарафаны и широкополые соломенные шляпы. (Baldinini) Знаковая куртка Swiss Cross появилась в сезоне осень-зима 2003, и три тысячи экземпляров немедленно были проданы: подкладка практичной и брутальной новинки была выполнена как точная копия одеяла швейцарской армии, а во внутреннем кармане лежал офицерский нож Victorinox. В коллекции Original Swiss Cross помимо трех версий самой куртки найдутся поло, свитшоты и джемперы оливкового, черного и красного цветов. (ТЦ «Невский центр») Текст: Ксения ГощицкаяФото: архивы пресс-служб