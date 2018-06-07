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Черный ей к лицу. Новый выход Виктории Бекхэм
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Черный ей к лицу. Новый выход Виктории Бекхэм 

Peopletalk 38 минут назад
Фото: Peopletalk
В последнее время Виктория Бекхэм (44) часто радовала нас яркими выходами: она то и дело появлялась на публике в одежде с принтами. Но теперь, кажется, дизайнер решила вернуться к своему любимому цвету — черному.
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Так, на это раз папарацци подловили Вики в Лондоне. Для выхода она выбрала черную рубашку, узкие брюки и белые ботинки на каблуке, к образу Бекхэм добавила темные очки из своей коллекции.
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/chernyj-ej-k-litsu-novyj-vyhod-viktorii-bekhem/
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