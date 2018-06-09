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В библиотеке Мурманска создали самую полную цифровую краеведческую коллекцию о регионе
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В библиотеке Мурманска создали самую полную цифровую краеведческую коллекцию о регионе 

ТАСС 1 час назад
МУРМАНСК, 9 июня. /ТАСС/. Мурманская областная научная библиотека создала электронную коллекцию «Мурман — край российский» — наиболее полное собрание цифровых документов о Мурманской области. Об этом сообщает в субботу пресс-служба регионального правительства.
"Новое собрание — подарок библиотекарей и краеведов к 80-летию Мурманской области. Коллекция — наиболее полное собрание цифровых документов о Мурманской области", — сообщает пресс-служба.
Благодаря созданию электронной коллекции материалы по истории Мурманского края стали доступны всем интересующимся независимо от места нахождения — все оцифрованные документы и издания выложены на сайте библиотеки. На сегодняшний день в коллекцию «Мурман — край российский» вошли более 70 источников. Открывает собрание изданий и документов выпуск старейшей региональной газеты «Полярная правда» от 30 мая 1938 года, в котором опубликованы постановление президиума Всероссийского центрального исполнительного комитета «О ликвидации Мурманского округа» и указ президиума Верховного Совета СССР от 28 мая «Об образовании Мурманской области».
Основой коллекции стали труды крупнейших историков-краеведов региона: доктора исторических наук профессора Алексея Киселева, доктора педагогических наук Вячеслава Дранишникова и других известных авторов. Здесь также размещены справочники исполкома Мурманского областного Совета депутатов трудящихся, Министерства юстиции Мурманской области и государственного архива Мурманской области разных лет. Изюминка коллекции — издания, посвященные отдельным территориям, городам и районам Мурманской области. Большая часть книг, размещенных в коллекции, выходила малым тиражом, есть далеко не в каждой библиотеке и широкому кругу читателей доступна только благодаря электронной коллекции.
Работа над созданием коллекции продолжится. Вскоре читателям электронной библиотеки станут доступны работы крупного историка Мурманской области Ивана Ушакова, а также новый фундаментальный труд епископа Североморского и Умбского Митрофана — трехтомник «Кольский Север в средние века».
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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