Жителей столицы приглашают на открытие новой выставки в Музей моды. Ее посвятили Чемпионату мира по футболу 2018 года. Экспозиция под названием «СПОРТ и МОДА» стартует 8 июня.
Горожане узнают, какие причины повлияли на возникновение удобного и функционального стиля одежды.
— Можно сказать, что элементы гардероба для занятий физической культурой повлияли даже на платья, которые мы сейчас носим. Популярные вечерние образы напрямую связаны со спортивной модой первой половиной XX столетия. В рамках выставки запланировано проведений лекций и мастер-классов, — сообщили в пресс-службе Музея моды.
Жители столицы увидят предметы одежды, вымпелы и документальные фотоматериалы из фондового собрания учреждения. С горожанами побеседуют известные дизайнеры и основатели модных брендов.
Гостей ждут по адресу: улица Ильинка, дом 4.