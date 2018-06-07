Выставку к Чемпионату мира — 2018 откроют в Музее моды

Жителей столицы приглашают на открытие новой выставки в Музей моды. Ее посвятили Чемпионату мира по футболу 2018 года. Экспозиция под названием «СПОРТ и МОДА» стартует 8 июня.

Горожане узнают, какие причины повлияли на возникновение удобного и функционального стиля одежды.

— Можно сказать, что элементы гардероба для занятий физической культурой повлияли даже на платья, которые мы сейчас носим. Популярные вечерние образы напрямую связаны со спортивной модой первой половиной XX столетия. В рамках выставки запланировано проведений лекций и мастер-классов, — сообщили в пресс-службе Музея моды.

Жители столицы увидят предметы одежды, вымпелы и документальные фотоматериалы из фондового собрания учреждения. С горожанами побеседуют известные дизайнеры и основатели модных брендов.

Гостей ждут по адресу: улица Ильинка, дом 4.