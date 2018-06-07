Альбина Джанабаева показала, как элегантно носить брючный костюм с жилетом

@albinadzhanabaevaАльбина Джанабаева показала, как элегантно носить брючный костюм с жилетомАльбина Джанабаева (39) вновь стала приглашенным экспертом популярного шоу «Модный приговор». Его ведущий Александр Васильев не раз хвалил стиль певицы и молодой мамы. Альбина умело работает со своим цветотипом, смело выбирая насыщенные оттенки. В программе певица появилась в элегантном, малинового цвета, брючном костюме с жилетом. Певица соединила последний с полупрозрачной бордовой блузой. Подобное сочетание — одно из самых актуальных этим летом. Beauty-образ тоже удался: темно-вишневая помада удачно гармонирует со светлой кожей и с рыжими волосами исполнительницы.

Зрители остались в восторге от образа Джанабаевой. Фолловеры написали под фото: «Альбина, у вас есть свой стиль! Другому такие темные цвета не пойдут, состарят, а вам, наоборот, изюминку придают!», «Здорово выглядите!», «Интеллигентная красавица!».

А тем временем Анна Нетребко показала, как носить смелое мини женщинам после сорока.

Публикация от Альбина Джанабаева (@albinadzhanabaeva) 5 Июн 2018 в 1:40 PDT