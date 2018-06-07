«Я бросила все»: история архангельского дизайнера, которая превратила хобби в успешных бизнес

Алена Малыгина — одна из немногих, кто занимается дизайном одежды в Архангельске. Она не только шьет изделия на заказ, но и создает полноценные коллекции. Сложно ли в столице Поморья творческому предпринимателю, за что клиенты готовы платить солидные деньги и как найти себя — в материале 29.ru

«То, что мне тяжело сказать вслух, я могу выразить в одежде», — говорит дизайнер

Как хобби превратилось в бизнес

Алена всегда была творческим человеком: рисовала, фотографировала и, конечно, шила. Сначала для себя и знакомых за небольшую сумму, ведь брать полную стоимость было неудобно, так как шить училась самостоятельно.

— Я работала в рекламном агентстве, но в обеденный перерыв все равно что-то кроила. И меня вдруг перещелкнуло: вот же оно дело, которым я хочу заниматься. Я бросила все и начала серьезно заниматься шитьем с нуля. Несколько лет работала дома: то сама выезжала к клиентам, то они ко мне, а потом поняла — надо расширяться, — вспоминает девушка.

Творческая составляющая всегда остается главной для нее.

— У меня всегда было очень много идей, я могу реализовать их именно в шитье. То, что мне тяжело сказать вслух, я могу выразить в одежде. Проявить свое мироощущение.

«Люди хотят выделяться»

Недавно дизайнер переехала в свою новую мастерскую в центре города: здесь она придумывает и шьет коллекцию, встречается с клиентами для примерок и продает свои изделия в шоуруме. Цены разные, от трех тысяч рублей до двадцати тысяч за сложный заказ. Есть вещи, на которых сложно сэкономить. Например, свадебное платье. Однако стоимость каждого зависит от бюджета невесты.

Конечно, юбка или костюм из масс-маркета обойдется вам дешевле, чем дизайнерская вещь. Но в данном случае люди платят за эксклюзивность.

— Люди не приходят ко мне со скучными заказами. Шитье на заказ — это также творческий процесс, я не вижу смысла брать неинтересные заказы. Как правило, просят сшить платья на какие-то мероприятия. Но есть и постоянные клиенты, они просто приходят за чем-то интересным, что сложно найти в магазине. Люди хотят выделяться, — рассказывает дизайнер.

Кстати, сегодня примерить на себя одежду Малыгиной могут лишь женщины. Одевать мужчин девушка пока не планирует. Сейчас Алена сосредоточена над созданием новой базовой коллекции из повседневных вещей, ее стоимость будет ниже, а размерный ряд шире.

— Хочу отшивать один экземпляр, делать лекала и отдавать на производство в Архангельске. Огромные тиражи мне не нужны, все-таки хочется эксклюзивности, но 1–2 размерных ряда будет. Поэтому сейчас учусь конструированию: если я буду работать с командой, то мне необходимо свои идеи четко рисовать на бумаге.

Дизайнер очень ответственно подходит к выбору ткани и фурнитуры

«Все нужно держать в голове»

Работа над коллекциями проходит в несколько этапов: эскизы, подбор тканей и фурнитуры и пошив. Иногда ткань наталкивает дизайнера на какую-то идею.

— Передо мной лежит отрез ткани, и я начинаю что-то придумывать. Из одного эскиза рождается много вещей, почти целая коллекция. Получается, из одного платья вытекает все остальное. Это нечеткий процесс, больше творческий, — делится секретами Алена.

Она признается, работает по вдохновению. А это штука непредсказуемая, может прийти к тебе днем, а может и ночью. Иногда не хватает времени даже нарисовать эскиз — все нужно держать в голове.

— Я понимаю: если буду рисовать эскиз, потеряю время и запал.

Выбор ткани и фурнитуры — к этому нужно подходить очень ответственно, считает Алена Малыгина. Она делает ставку на качественные материалы: с ними приятно работать и не нужно переживать, что вещь быстро испортится.

— Люблю шить из трикотажа. Считается, что с такой тканью сложно работать, но я на ней училась шить, поэтому срабатывает навык. Я стараюсь делать как можно больше примерок, не 2, а 5–6. Кому-то это не нравится, но я работаю на результат.

Как продавать свои изделия

Сначала вещи от Алены Малыгиной продавались через интернет и знакомых, через некоторое время стало срабатывать «сарафанное радио».

— Я съездила с новой коллекцией в Москву и Петербург, участвовала в конкурсах и маркетах (маркет — это торговая площадка, на которой молодые дизайнеры представляют и продают одежду своего производства. — Прим. ред.) Туда приходят байеры (перекупщики. — Прим.ред), которым интересны новые дизайнеры. Так я познакомилась с теми, кто взял мои вещи на реализацию, — рассказывает Алена.

Дизайнер признается, что продавать одежду не умеет, главное для нее — это создавать. Поэтому она решила нанять профессионала, который будет заниматься продажами. В будущем девушка хочет поработать с представителями северных зарубежных стран.

При любой возможности Алена старается выезжать на семинары или конкурсы в другой город — это возможность наладить связи, получить оценку своего труда и узнать что-то новое об индустрии, так как в Архангельске эта сфера развита.

— В любом месте можно развивать моду. У нас пока с этим не очень. Надеюсь, что появятся люди, которые захотят создать что-то интересное. Мне было бы очень интересно с кем-то по-сотрудничать. Да, конкуренция повышается, но это огромный стимул.

Конкурсы и маркеты — главные места для налаживания контактов

«Сапожник без сапог»

Несмотря на то, что Алена шьет уже много лет, в ее гардеробе больше одежды из обычных магазинов. Девушка любит находить в магазине вещи со скидкой или с дефектами и переделывать их под себя.

— Для меня ходить в магазин — необходимость. Захожу в любой магазин, вижу платье и думаю: здесь я ушью, здесь уберу рукав, здесь кое-что добавлю, и платье будет хорошее. Был период, когда я шила одежду на продажу, а в итоге оставляла себе. Сейчас я привыкла расставаться с вещами. Хотя иногда думаю, что можно себе сшить себе в другом цвете или с другими деталями.

На вопрос, шьет ли Алена что-нибудь для семьи, она, улыбаясь, отвечает: «Сапожник без сапог».

— Изначально думала, что буду шить бортики для детской кроватки, белье. Ну, кроватка до сих пор стоит без бортиков. Был период, когда я шила мягкие игрушки. Один раз я не могла найти что-то однотонное для ребенка — решила сшить сама.

На фото первая трикотажная коллекция Алены Малыгиной