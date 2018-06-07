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Кроссовки и балет! Снигирь, Матвеев и Пересильд оценили новую коллекцию New Balance
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Кроссовки и балет! Снигирь, Матвеев и Пересильд оценили новую коллекцию New Balance 

WMJ.ru 47 минут назад
Фото: WMJ.ru
New Balance продолжает завоевывать сердца модников из России. В этот раз бренд запустил в продажу капсульную коллекцию кроссовок под названием Caviar and Vodka.
В честь запуска в New Balance Residence в Москве прошла необычная вечеринка. Гости погружались в атмосферу современной классики прямо с порога. Пространство специальной фотозоны украшали канделябры и массивная «дворцовая» мебель, а на втором этаже резиденции все желающие могли наблюдать за выступлением труппы современного балета. Специально для него композитор Миша Мищенко переложил на современный лад музыку Сергея Прокофьева к балету «Ромео и Джульетта» по пьесе Уильяма Шекспира. В антрактах гостей ждали сразу два бара — с черной икрой и коктейлями Beluga.
Российские знаменитости первыми пришли примерить три заветных пары кроссовок — белоснежную 770-ю модель, символизирующую водку, черно-коричневую, с характерными деталями 991-ю, олицетворяющую икру, и яркую 1500-ю королевского синего цвета с золотыми деталями — точную копию знаменитой банки с черной икрой. Среди гостей были замечены Юлия Снигирь, Юлия Пересильд, Егор Кончаловский, Александра Ревенко, Михаил Куснирович, Иван Янковский и многие другие.
Всех, кто посетил мероприятие, ты найдешь в нашей галерее!
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Текст: Диана Гербер
Фото: пресс-служба
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