Кроссовки и балет! Снигирь, Матвеев и Пересильд оценили новую коллекцию New Balance

New Balance продолжает завоевывать сердца модников из России. В этот раз бренд запустил в продажу капсульную коллекцию кроссовок под названием Caviar and Vodka.

В честь запуска в New Balance Residence в Москве прошла необычная вечеринка. Гости погружались в атмосферу современной классики прямо с порога. Пространство специальной фотозоны украшали канделябры и массивная «дворцовая» мебель, а на втором этаже резиденции все желающие могли наблюдать за выступлением труппы современного балета. Специально для него композитор Миша Мищенко переложил на современный лад музыку Сергея Прокофьева к балету «Ромео и Джульетта» по пьесе Уильяма Шекспира . В антрактах гостей ждали сразу два бара — с черной икрой и коктейлями Beluga.

Всех, кто посетил мероприятие, ты найдешь в нашей галерее!

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Фото: пресс-служба