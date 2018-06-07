Ноги от ушей: Кейт Мосс в черном мини-платье с глубоким вырезом на шоу YSL

6 июня вечером в Нью-Йорке состоялся показ мужской коллекции Saint Laurent. Негласным дресс-кодом стал не black-tie, который характерен для подобных вечеров, а черный тотал лук. Не сговариваясь гости мероприятия поставили на самый темный оттенок. Так, в черном мини-платье с глубоким декольте появилась 44-летняя Кейт Мосс . Супермодель подчеркнула стройные ноги туфлями-лодочками. Она распустила волосы и не стала перегружать образ ярким макияжем. Выход Кейт — очередное доказательство того, что черное платье необходимо каждой моднице!