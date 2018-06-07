Хилари Дафф вышла в свет в прозрачной юбке

Актриса и певица никогда не боялась привлечь к себе внимание.

В таком смелом виде звезда посетила премьеру пятого сезона телесериала «Юная», в котором играет одну из главных ролей. Что ж, эффект, судя по восторженным крикам вслед, ей произвести явно удалось. Да и юбка хоть и из прозрачного кружева внизу, но вверху плотная и все, что нужно, прикрывает.

Feeling lots of love today! #younger #season5

Публикация от Hilary Duff (@hilaryduff)

5 Июн 2018 в 12:33 PDT Образ актриса и певица дополнила столь же неоднозначной блузкой: вроде классическая белая с элегантным декором, но при внимательном рассмотрении тоже просвечивает. К чести Хилари Дафф , бюстгальтер под ней имеется.

Лето, хеллоу!

И ведь ее лук достоин обсуждения не только за откровеность. Обратите внимание, как она похудела и похорошела! А ведь еще несколько лет она страдала от того, что сильно набрала вес во время беременности. Но американка сумела взять себя в руки и теперь выглядит просто великолепно, что способствует продлению сериала уже в четвертый раз. О том, как ей это удалось, узнаете ЗДЕСЬ.

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