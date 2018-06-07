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Мода, ты сошла с ума! 16 модных безумств, от которых глаза на лоб лезут
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Мода, ты сошла с ума! 16 модных безумств, от которых глаза на лоб лезут 

Bigpicture.ru 1 час назад
Фото: Bigpicture.ru
Кто сказал, что мода должна быть функциональной и гигиеничной? Современная мода удивляет, а порой даже шокирует. Не совсем понятно, зачем кто-то создает подобную одежду и кто это покупает и, наверное, даже носит (хотя это не точно).
Смотрите подборку из 16 предметов гардероба, которые доказывают, что современная мода того…
Источник: Buzzfeed
Ну, первым делом — эти джинсовые стринги…
А еще джинсы от Topshop со специальными вставками, чтобы всем демонстрировать свои коленки.
С этой моделью производители пошли дальше и сделали полностью пластиковые джинсы. Правда, непонятно, почему они назвали их джинсами.
А эти «голые джинсы» — просто лоскутки ткани, зато с карманами. Они так прекрасны, что БигПикча посвятила им отдельный пост.
Ничего особенного, просто женский купальник с принтом мужской волосатой груди.
Зачем надевать одну пару брюк, если можно надеть сразу две?
«Хочу что-то уютненькое и модное одновременно…» — «Ни слова больше!»
А вам тоже кажется, что эти сандалии выглядят так, будто их хозяин переломал себе лодыжки?
Чокер от интернет-магазина ASOS может показаться забавным, но у многих вызывает стойкие ассоциации с самоубийством. А тут уж не до смеха…
А вот костюм подарочного банта. Интересно, куда можно в нем пойти?
Очки «неожиданная встреча». Не защищают ни от солнца, ни от удивленных взглядов.
Очередные безумные джинсы. Кажется, фантазия модных дизайнеров в этом направлении не знает ни устали, ни границ.
Платья из клетчатой сумки челноков: и в пир, и в мир, и в добрые люди.
А эта модель-гибрид придает выражению «джинсовая юбка» совершенно новый смысл.
Если не можешь выбрать, какая футболка лучше.
И на финалочку — брюки со встроенными мини балетными пачками. Непонятно только одно: за-а-аче-е-ем?!
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