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Придумана новая форма бикини
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Придумана новая форма бикини 

Lenta.ru 14 минут назад
Фото: Lenta.ru
Дизайнеры британского бренда одежды Jaded London придумали новую форму верхней части бикини. Об этом сообщает The Sun.
На сайте производителя появился новый раздельный купальник белого цвета. Привычные треугольные чашки бюстгальтера заменили на чашки в форме пятиконечной звезды и украсили их кристаллами. Завязки купальника перекрестно опоясывают талию спереди и закрепляются на спине.
На сайте Topshop самый маленький и самый большой размеры топа полностью распроданы. Однако модель все еще доступна на ASOS и в официальном интервент-магазине марки Jaded London по цене 67 долларов. Нижняя часть бикини продается отдельно за 37 долларов.
В мае слитный ретро-купальник с поясом на талии стал одним из самых модных трендов пляжного сезона этого года. Известные бренды-производители пляжной одежды, такие Hunza G и Solid and Striped, представили свои версии купальника. Популярные блогеры Instagram обратили внимание на тенденцию и начали выкладывать фотографии в таких купальниках в своих аккаунтах.
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