Модель plus-size стала миллионершей после скандала в Каннах

Российская модель plus-size, а также главный редактор журнала LF City Юлия Рыбакова недавно прославилась на весь мир из-за казуса в на кинофестивале в Каннах. Девушка потеряла низ от своего наряда на красной ковровой дорожке.

От аппетитных форм Рыбаковой, в свою очередь, потерял голову производитель кедровых бочек. Компания заплатила девушке за откровенный рекламную фотосессию 15 миллионов рублей.

«После этого инцидента я стала намного популярнее. Мне пришло более 500 писем, но я выбрала самое интересное из них, самое высокооплачиваемое, от компании «Дары кедра». Мы провели фотосессию, и теперь я буду представлять бренд и мотивировать девушек ухаживать за своим телом», — похвасталась модель.