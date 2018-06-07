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Модель plus-size стала миллионершей после скандала в Каннах
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Модель plus-size стала миллионершей после скандала в Каннах 

News.ru 1 час назад
Российская модель plus-size, а также главный редактор журнала LF City Юлия Рыбакова недавно прославилась на весь мир из-за казуса в на кинофестивале в Каннах. Девушка потеряла низ от своего наряда на красной ковровой дорожке.
От аппетитных форм Рыбаковой, в свою очередь, потерял голову производитель кедровых бочек. Компания заплатила девушке за откровенный рекламную фотосессию 15 миллионов рублей.
«После этого инцидента я стала намного популярнее. Мне пришло более 500 писем, но я выбрала самое интересное из них, самое высокооплачиваемое, от компании «Дары кедра». Мы провели фотосессию, и теперь я буду представлять бренд и мотивировать девушек ухаживать за своим телом», — похвасталась модель.
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