9 правил поведения на свадьбе подруги

Свадебный организатор Алина Балаш — о тонкостях дресс-кода на свадебной церемонии и одинаковых платьях подружек невесты (в которых, на самом деле нет ничего плохого).

Работая много лет в свадебном мире, я наблюдала самые разные свадьбы и самых разных гостей. Но прежде чем раздавать советы, расскажу, как делать не стоит. Уберегите себя от праведного гнева молодоженов и кармической свадебной справедливости. Уточню, что, конечно, имею в виду светские торжества, а не свадьбы с дракой и кражей невесты в обязательном порядке.

1. Если на свадьбе нет дресс-кода, спросите у невесты, в каких цветах будет выдержан декор

На свадьбе нет дресс-кода и цветовой гаммы? Это повод улыбнуться, но все-таки спросить у невесты, какое свадебное оформление они выбрали. Дамы в красном и черном платьях на нежной персиковой свадьбе откровенно «режут» глаз. А девушка, пришедшая в белом, автоматически исключается из категории близких подружек невесты.

На моей практике были случаи, когда гостьи приходили в ультра-коротких мини и в платьях с открытым декольте, что зачастую вызывало негативную реакцию родителей пары. Если вам не нужны лишние конфликты и обсуждения за спиной, к выбору наряда на свадьбу подруги подойдите с умом: главной звездой вечера должна оставаться невеста и ее свадебное платье.

2. Подумайте о наряде своего спутника

Он обязательно должен быть в белой рубашке и галстуке или бабочке. Это правило хорошего тона, если дресс-код именно на этой свадьбе не предполагает ничего другого. Вязаные жилетки и кардиганы, «цветастые» рубашки и тем более джинсы — это категорическое «нет». Такие гости всегда выделяются на торжественных фото и выглядят не свадебно. Кстати, советую предупредить молодоженов, что вы в принципе будете не одна. Но об этом в следующем пункте.

3. Предупредите молодоженов, что будете не одна

Если вас пригласили на торжество, а мужа или постоянного парня у вас нет — лучше принять приглашение и быть на церемонии одной. Если же планируете взять с собой спутника, обязательно скажите об этом молодоженам. Нет ничего более неловкого для пары и свадебного распорядителя, чем искать дополнительный стул и горячее блюдо для внезапно появившейся «второй половинки» в свадебный день!

4. Поздравьте подругу и ее супруга после близких родственников

Первыми на свадьбе традиционно дарят подарки, говорят поздравления и садятся за стол родители и близкие родственники. Потом — все остальные.

5. Будьте поддержкой и опорой невесты

Если раньше подружкам невесты нужно было клеить приглашения, помогать завязывать банты на стулья и, в целом, уметь все и быть всегда на чеку, то в сейчас все проще — есть свадебный распорядитель и координатор торжества. Но при этом важно быть поддержкой и опорой невесты. Предложите ей устроить девичник утром перед церемонией. Во время сборов только близкие подружки могут пить шампанское и веселить мандражирующую невесту. А еще у них всегда найдется бальзам для губ и расческа в разгар свадебного дня.

6. Не отказывайтесь от одинаковых платьев подружек

В конце концов, их всегда можно надеть только на церемонию и фотосессию, а потом переодеться в то, что душе угодно. Такой жест с вашей стороны невеста точно оценит, да и фото с подружками в одинаковых нарядах всегда получаются отличными!

7. Помогите подруге выбрать свадебное платье

Настоящая подружка невесты точно поможет с поиском платья. Главное выбирать платье «не для себя», а то, которое действительно будет хорошо сидеть на подруге. У меня на практике была парочка неудачных примеров, когда подруги скорее мешали выбору наряда, чем помогали. Это же правило относится и к декору. Тут для вас точно найдется работа!

8. Беритесь за организацию девичника

Подготовка и организация девичника — это задача подружек. Главное правило: делать его за неделю до свадьбы, не позже. Чтобы даже после осуществления самых сумасшедших идей, у невесты было время отдохнуть и к торжеству быть свежей.

9. Оставайтесь друзьями несмотря ни на что!

В горе (выбора мелочей и платьев на свадьбу лучшей подруги) и в радости (веселого свадебного банкета) оставайтесь друг другу близкими людьми, уважайте чужое мнение и немного уступайте невесте, потому что быть ей — очень непросто!