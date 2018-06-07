Образ дня: Джиджи Хадид в модных очках и в боди с вырезами до пояса на прогулке в Нью-Йорке

23-летняя Джиджи Хадид в модном look'e прогулялась по Нью-Йорку.

Джиджи Хадид, которая на днях воссоединилась со своим экс-возлюбленным Зейном Маликом, не может скрыть своего счастья. Фотографы поймали супермодель во время ее прогулки по Нью-Йорку. Хоть глаза Хадид были спрятаны за модными очками, девушке все равно не удалось спрятать своего хорошего расположения духа. На Джиджи были надеты укороченные джинсы, а также черное боди с высокими вырезами по бокам. И даже высокая талия штанов не смогла скрыть пикантные разрезы, которые во время походки оголяли идеальное тело Джиджи.

Как тебе такой образ Джиджи? Ты бы надела подобный наряд на прогулку по городу?

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Фото:Global Look Press, East News