Это был сезон школьных выпускных вечеров. К нам в магазин приходило очень много девочек, чтобы примерить и купить платья. В один прекрасный день, трое девушек перемеряли кучу платьев, и, наконец, выбрали то, что хотели.
Я: «Вижу, Вы сделали свой окончательный выбор! Теперь отнесите их на кассу, и я с радостью продам Вам их».
В этот момент в магазин вошла женщина, как оказалась мать девочек.
Мать: «Ой, какие милые платья!»
Девушка: «Да. Нам пришлось перемерять очень много платьев, прежде чем мы нашли что-нибудь приличное».
Лицо матери приняло какое-то странное выражение, и она обратилась ко мне: «Простите, мисс?» Я: «Да, мэм?»
Мать: «Это примерочная?»
Я: «Да».
Мать: «Вы не возражаете, если я забегу туда на минутку?»
Мне: «Нет, проходите!»
Мать входит в примерочную, и видит кучу платьев, разбросанных по полу. Она выходит из себя.
Мать: «Девочки, немедленно вернитесь в примерочную, поднимите все платья и повесьте их обратно! Прямо сейчас!»
Девушка: «Почему? Это ее работа!»
Мать: «Я не воспитывала Вас так, чтобы Вы вели себя словно куча свиней! Поэтому сделайте немедленно то, что я сказала, или Вы не пойдете на бал!»
Как для обычного работника, это дало мне немного надежды. Если это может произойти один раз, возможно, только возможно, это может повториться.