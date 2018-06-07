Она недоумевает, когда эта женщина заглядывает в примерочную. Но то, что последовало затем — идеально!

Это был сезон школьных выпускных вечеров. К нам в магазин приходило очень много девочек, чтобы примерить и купить платья. В один прекрасный день, трое девушек перемеряли кучу платьев, и, наконец, выбрали то, что хотели.

Я: «Вижу, Вы сделали свой окончательный выбор! Теперь отнесите их на кассу, и я с радостью продам Вам их».

В этот момент в магазин вошла женщина, как оказалась мать девочек.

Мать: «Ой, какие милые платья!»

Девушка: «Да. Нам пришлось перемерять очень много платьев, прежде чем мы нашли что-нибудь приличное».

Лицо матери приняло какое-то странное выражение, и она обратилась ко мне: «Простите, мисс?» Я: «Да, мэм?»

Мать: «Это примерочная?»

Я: «Да».

Мать: «Вы не возражаете, если я забегу туда на минутку?»

Мне: «Нет, проходите!»

Мать входит в примерочную, и видит кучу платьев, разбросанных по полу. Она выходит из себя.

Мать: «Девочки, немедленно вернитесь в примерочную, поднимите все платья и повесьте их обратно! Прямо сейчас!»

Девушка: «Почему? Это ее работа!»

Мать: «Я не воспитывала Вас так, чтобы Вы вели себя словно куча свиней! Поэтому сделайте немедленно то, что я сказала, или Вы не пойдете на бал!»

Как для обычного работника, это дало мне немного надежды. Если это может произойти один раз, возможно, только возможно, это может повториться.