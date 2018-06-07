Учимся носить белые платья как Кендалл Дженнер и другие звезды

Белое макси-платье плюс массивное колье

Алиса: «Наряд выглядит довольно „воинственным“. Но Луизе такое идет. В сочетании с прической и украшением-медальоном — настоящая „мать драконов“.

Даниил: „Мне кажется, что вечерние платья с намеком на романский стиль давно пора забыть навсегда. Силуэт и фактура повторялись тысячу раз, и в чем-то подобном вы вряд ли запомнитесь“.

Лукерья: „Луиза похожа на королеву эльфов в этом сомнительном образе. Непонятно, откуда взялась бабетта в стиле Брижитт Бардо. Я бы на месте актрисы распустила волосы и приклеила эльфийские острые силиконовые уши. Вот это было бы очень весело!“

Белое миди-платье плюс туфли „Мэри Джейн“

Алиса: „Платье не по росту. А красные ленты это только подчеркивают“.

Даниил: „После того как возраст, вес и видимость мексиканских корней актрисы перешли тонкую грань допустимого, она для меня сразу стала примером того, как не нужно выглядеть“.

Лукерья: „На мой взгляд, такие школьно-кружевные вещи лучше носить с собранными в низкий пучок волосами. Как-то этот образ простит Сальму. Раскрыть тему синего чулка помешал лишь выдающийся бюст звезды“.

Белое макси-платье на запахе

Алиса: „Ингеборга прекрасна! Минималистично, строго и в то же время расслабленно — высший класс!“

Даниил: „Лаконично и гармонично. Люблю белые аутфиты, плотные и графичные, как в этом случае. К дуэту платья и девушки ничего не нужно добавлять“.

Лукерья: „Ингеборга „сделала“ даже экс первую леди. Ну здорово же, да? Наряд подчеркивает индивидуальность и красоту актрисы, но не перетягивает внимание на себя. Где такой взять?“

Карла Бруни

Белое макси-платье плюс колье

Алиса: „Карла выглядит отлично! Платье в сочетании с колье — настоящий богемный шик!“

Даниил: „Идеально! Два метра роскоши и изысканности в каждом миллиметре. Мне очень нравится. Украшения, на мой взгляд, слишком классические, но они имеют право на жизнь в этом образе“.

Лукерья: „Бывшая первая леди Франции — как будто бы настоящая. Превосходно!“

Полупрозрачное белое макси-платье плюс ремень

Алиса: „В таком наряде удобно позировать. У Кендалл неплохо получается. Интересно посмотреть в движении!“

Даниил: „Здесь мне больше всего нравится тонкая талия Дженнер. Думаю, это платье слишком нежное и легкое для столь яркой внешности“.

Лукерья: „Модель хороша необыкновенно. Платье — огонь. Я бы, может, убрала волосы у лица назад. Но это если придираться“.

Фото: Rex features/Fotodom