Она пошла с мамой в магазин за платьем, но она была в шоке, когда увидела, что ее мама не могла…

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Несколько лет назад, когда моя мама была у меня в гостях, она попросила пройтись с ней по магазинам, потому что ей нужно было новое платье. Я обычно не люблю ходить по магазинам с другими людьми, но так как об этом просила мама, мы отправились в торговый центр вместе.

Мы побывали почти в каждом магазине, в котором были дамские платья, и моя мать примеряла платье за платьем, но ей не одно не нравилось. К концу дня я очень устала, а моя мать была разочарована.

Наконец, в последнем магазине, моя мама увидела прекрасное синее платье. На платье был бант на вырезе, и когда я стояла в раздевалке рядом с ней, и наблюдала, как она старалась, с большим трудом завязать бант. Ее руки были так сильно искалечены артритом, что она не могла сделать это. Сразу же, мое нетерпение уступило место подавляющей волне сострадания к ней. Я отвернулась, чтобы скрыть слезы, которые навернулись невольно. Вернув себе самообладание, я повернулась, чтобы помочь ей. Платье было красивым, и она купила его. Наш поход по магазинам закончился, но этот случай в примерочной оставил неизгладимый след в моей памяти.

Остальную часть дня, я мысленно постоянно возвращалась к тому моменту в раздевалке, и видела руки матери, которые пытались завязать этот бант. Эти любящие руки, которые кормили меня, купали меня, одевали меня, ласкали и утешали меня, и, скорее всего, молились за меня, теперь затрагивали меня самым удивительным образом.

Позже вечером я пошла в мамину комнату, взяла ее руки, поцеловала их, и к ее удивлению, сказала ей, что для меня они были самые красивые руки в мире.

Я так благодарна, что Бог позволил мне увидеть новыми глазами этот драгоценный, бесценный дар любящей, самоотверженной матери. Я могу только молиться, что когда-нибудь мои руки, и мое сердце, заслужат такую любовь и красоту самостоятельно.

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