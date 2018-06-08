В чем пойти на выпускной к ребенку

Праздничные шары, пары, кружащиеся в вальсе, аттестаты и медали, счастливые лица школьников… Выпускной вечер — это событие, которого все ждут с нетерпением. Еще с начала учебного года девочки начинают выбирать себе праздничные платья, туфли и аксессуары, подходящие к образу, мальчики примеряют костюмы-тройки и смокинги. Но не стоит забывать, что этот ответственный праздник важен не только для выпускников. Их родители с не меньшим бдением готовятся к тому, что их чадо наконец-то вступит во взрослую жизнь. И если все модные журналы пестрят заголовками о том, какие платья больше всего подойдут для выпускниц, то мамам приходится нелегко: перед ними неизменно встает вопрос о том, что надеть на последний школьный вечер ребенка.

Платья

Идеальный образ для мамы сочетает в себе элегантность и женственность, утонченность и изысканность. Платье в таком случае — самый подходящий вариант. Но как не ошибиться с выбором, соответствовать времени и месту? В первую очередь ваш наряд не должен быть слишком пикантным и эксцентричным. Лучше всего подойдут коктейльные платья. Из огромного многообразия можно выбрать фасон, идеально подходящий именно вам: платье-бюстье, модели с асимметричным силуэтом, комбинированные. Что касается цветовой гаммы, то отдавайте предпочтение как классическим черному и белому, так и благородному пурпурному, более спокойному горчичному, базовому бежевому или элегантному темно-синему.

Блузы

Красивые блузы — это не только предмет офисного гардероба. В зависимости от фасона, цвета, материала они могут стать отличным вариантом для праздничного образа. Выбирайте модели из легких тканей — лен, шифон, шелк — в них не будет жарко, к тому же они подчеркнут вашу женственность. В этом сезоне стоит отдавать предпочтение блузам с необычными рукавами, воланами и рюшами. Но здесь главное не перестараться! Что касается цветовых решений, то перед вами большой выбор: от пастельных оттенков до более насыщенных ярких. Можно выбрать блузы с цветочным принтом, но тогда обязательно низ должен быть монохромным.

Юбки

Юбки миди завоевали себе триумфальное место в мире моды и уже несколько сезонов не сдают позиций. Они подходят не только для офиса, но и для создания праздничного и романтичного образа.

Юбка миди, зауженная книзу, отлично сочетается с легкими блузами и яркими жакетами, модели А-силуэта добавляют в образ легкости и скрывают все недостатки фигуры, юбку плиссе можно сочетать с любым верхом, к тому же она выигрышно вытягивает силуэт.

Комбинезоны

Благодаря модным показам известных дизайнеров комбинезоны стали очень популярны среди модниц. Ошибочно полагать, что это совсем не элегантный предмет одежды. Вечерние комбинезоны — это очень женственные модели, привлекающие восхищенные взгляды окружающих. Будьте уверены, что будете выглядеть очень привлекательно! Выбирайте модели пудровых оттенков, черные или более насыщенные цвета — бордо или аристократический изумруд.

Помните, что не только наряд делает ваш образ успешным. Сочетайте его с аккуратными лодочками или нежными босоножками, добавьте аксессуаров и подходящую сумочку — и вы будете великолепны!