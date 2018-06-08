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«Какой интересный оттенок»: Мария Аронова нарядилась в платье цвета фуксии
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«Какой интересный оттенок»: Мария Аронова нарядилась в платье цвета фуксии 

Eva.ru 48 минут назад
Фото: Eva.ru
46-летняя артистка театра и кино Мария Аронова облачилась в чудное платье весьма броского оттенка. Яркий и смелый образ народной артистки России получил множество лестных отзывов и уверений, что сочный цвет фуксии самым лучшим образом подчеркивает внешность знаменитости и весьма молодит ее лицо.
Далеко не каждая дама решиться приобрести в свой гардероб платье цвета фуксии. Облачиться в столь яркий и сочный оттенок решаться исключительно уверенные в себе женщины, которым не чужды ни дерзость, ни романтические порывы. Примерить модный цвет пожелала и актриса и телеведущая Мария Аронова, которая для начала представила свой образ на суд поклонникам. Звезда обнародовала фотографию, на которой с игривой улыбкой позирует в броском платье, и ее образ пришелся по душе всем самым строгим критикам.
Насыщенный оттенок наряда, модная стрижка и веселое выражение лица — к удивлению почитателей, Мария буквально помолодела на глазах, а потому ее эксперимент удостоился всевозможных комплиментов. Публика наперебой принялась обсуждать стильный образ Ароновой, признавая, что смелое решение принесло свои плоды, и в таком виде внешность 46-летней артистки заиграла новыми красками.
«Так цвет идёт» «Как элегантно! И цвет — ну вот прям Ваш» «И платье и его хозяйка шикарны!» «Какой интересный оттенок, и вам идут насыщенные цвета» «Мария, как Вам идет этот цвет! Супер-красотка!» «Какой великолепный цвет платья, и как он вас красит» «Как Вы красивы в этом платье! Цвет — огонь»
К слову, в 2018 году в жизни народной артистки произошли важные изменения — спустя 20 лет гражданского брака Мария Аронова в тайне от всех наконец узаконила отношения с возлюбленным Евгением Фоминым.
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