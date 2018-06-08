Яркие костюмы, платья пастельных оттенков, легкие блузы и не только: что надеть в офис летом

Пока кто-то загорает на золотистых пляжах и ныряет с аквалангом, кто-то, завидуя, сидят в офисе и просматривают страницы этих счастливчиков. Но ведь, как говорится, лучшее украшение жизни — это хорошие настроение, так что даже на работе можно создать себе атмосферу лета. Главное — добавить красок!

Костюмы

Дресс-код обязывает нас одеваться строго, согласно регламенту, но это ведь так скучно. Однообразные костюмы, классические брюки, пиджаки — меняются только фасон и материал. Есть способ оживить надоевшую «униформу».

Играй с цветом: костюм может быть ярко-желтым или багряным, изумрудным или синим. Но если ты еще не готова к такому яркому буму, начни с пастельных оттенков — монохромные розовые, бежевые или горчичные костюмы выглядят очень женственно и по-деловому.

Платье-рубашка

Удивительно, насколько живуче платье-рубашка! Оно существует еще со времен Коко Шанель и до сих пор не покидает гардеробов модниц. А все потому, что это очень универсальный предмет одежды: подходит как для повседневных, так и для вечерних образов, в зависимости от цвета, фактуры, аксессуаров. Выбрать можно любое на твой вкус: хлопковое или батистовое, шелковое или кожаное, приталенное или свободное, асимметричное или, может быть, с драпировками. Но главное, что такое платье очень удобное, — работать в нем одно удовольствие, да и начальник вряд ли придерется к твоему внешнему виду.

Кроме того, отлично подойдут и привычные платья-футляры. Но в данном случае откажись от темных оттенков в пользу насыщенных красок или нюдовой и пастельной гаммы.

Юбка плиссе

Юбки с плиссировкой из легких и воздушных тканей отлично подходят для лета: в них совсем не жарко. Они органично смотрятся как с кедами, так и с босоножками на каблуке. Так что после рабочего дня, сменив обувь, можешь запросто отправляться покорять улицы города. Кстати, девушкам на заметку: такая юбка очень выигрышно вытягивает силуэт.

Блузы из натуральных тканей

Натуральные ткани, такие как лен и хлопок, наверное, никогда не выйдут из моды, но в этом сезоне они особенно популярны. Для своего рабочего образа стоит выбрать блузы, выполненные как раз из этих материалов. Они позволят тебе свободно двигаться, не стесняя движений, а вышивки, воланы и крупные пуговицы придадут образу изысканности и женственности.

Обувь

В этом сезоне у модных дизайнеров белый цвет является фаворитом, особенно если речь идет об обуви. Белые мюли, к примеру, подходят практически под каждый образ и делают его свежее.

Но если хочется добавить красок, то выбор падает на яркие босоножки без задников. Замшевые, велюровые или с элементами винила на маленьком устойчивом каблуке — такая обувь станет тебе надежным товарищем при подъеме по карьерной лестнице.

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Текст:Татьяна Зубахина

Фото:архивы пресс-служб, Shutterstock/VOSTOCK