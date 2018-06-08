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Голое платье Бузовой вызвало неожиданную реакцию фанатов
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Голое платье Бузовой вызвало неожиданную реакцию фанатов 

WDay.ru 2 часа назад
Фото: WDay.ru
Такого фурора певица давно не производила.
Ольгу Бузову постоянно критикуют за слишком откровенные наряды и обнаженные фото. А она, словно назло хейтерам, от раза к разу выбирает для себя все более провокационные образы.
Мы уже видели ее на сцене в кожаных трусах и блестках, и на детском празднике практически с голой грудью… Сейчас же Ольга решила прийти на модную церемонию в практически «голом» платье — с прозрачными вставками по бокам, которые тянулись на всю длину наряда.
Казалось бы, тут антифанаты должны просто закидать певицу едкими комментариями. Но — вот удивление — этот наряд получил одобрение миллионов Ольгиных подписчиков. Они сочли такой вечерний аутфит элегантным и даже скромным! И посоветовали Ольге одеваться так почаще. Впрочем, по сравнению, например, с красными лаковыми ботфортами-сосисками и блестящим боди, платье действительно смотрится весьма классически.
Да уж, «голое» платье — верный способ обратить на себя внимание. Плеяду звезд, выходы в подобных нарядах которых заставили мужчин ликовать, а женщин — завидовать, открывает неувядающая Хайди Клум. В свои годы выглядит она потрясающе, что и доказала выходом на MTV Video Music Awards. Конечно, модные критики от этого стопроцентного сексапила в восторг не пришли, зато челюсти у всех присутствующих точно отвисли.
Такой же эффект вызвал наряд Холли Берри, которая не побоялась выделиться на Балу Института костюма. Эстафету подхватила Летиция Каста, выбравшая для красной дорожки в Каннах платье из тюля, крой которого очень выгодно подчеркнул бюст модели.
Кстати, Канны капждый год очень урожайны на «голые» наряды: Эль Фэннинг вышла в платье фисташкового цвета, где только цветочные аппликации скрыли ее бюст от любопытных глаз; Диана Крюгер надела черную сетку поверх едва заметного чехла; Ольга Куриленко показала всем нижнее белье и некоторые анатомические особенности в прозрачном бежевом облачении.
Мы собрали галерею самых откровенных «голых» нарядов звезд.
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