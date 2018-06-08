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В образе: одеваемся как Рита Ора
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В образе: одеваемся как Рита Ора 

SNCmedia.ru 1 час назад
Фото: SNCmedia.ru
Кожа
Маленькое черное платье Рита Ора носит на свой манер — из кожи и с яркой вставкой. А сверху звезда надевает яркий жакет и черную сумку cross body.
Комбинезон
Давайте просто полюбуемся на этот прекрасный джинсовый комбинезон и стоя поаплодируем Рите за такой модный выбор. Мы уверены, что в нем невероятно удобно: а вместе с белыми кедами вообще можно жить вечно.
Принт
Дизайнеры говорят анималистичный принт, Рита говорит — облачиться в него с ног до головы. Очень дерзко и необычно — все, как любит SNCMedia. Мы таки решили создать облегченную версию, отдав дань почтения леопардовой расцветке и зебре. Но мы же не поп-звезды.
Костюм
Костюм в оттенках джелато — неотъемлемая часть гардероба любой модницы в этом году. Конечно, певица не могла обойти стороной тренд и выбрала костюм свободного кроя нежно-голубого цвета.
Джинсовая юбка
Любимая джинсовая мини из прошлого торжественно вернулась на полки магазинов самых известных марок. Ора показывает, что ее можно носить в ансамбле с рубашкой, босоножками на каблуке и джинсовой курткой.
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