«Как с китайского рынка»: подписчики высмеяли образ Эвелины Бледанс

Эвелина Бледанс не перестает удивлять своими образами: 49-летная артистка не стесняется появляться в откровенных нарядах, демонстрируя интимные части тела. В этот раз женщине не удалось раскрыть свою сексуальность, так как внимание подписчиков привлекло странное платье, которое они поспешили отправить на барахолку.

Велюровое короткое платьице Эвелины больше напомнило поклонникам ночнушку. Они уверены, что в таком наряде нельзя выйти на улицу, так как смотрится оно довольно откровенно, да и по возрасту Блёданс совершенно не подходит. Комментирующие заверили, что устали наблюдать за попытками актрисы выглядеть моложе. Они признались, что женщине стоит смириться со своими годами и достойно подавать себя, ведь с помощью стилистов можно создать идеальный образ, который только подчеркнет благородство возраста.

Подписчики артистки отметили, что вульгарность вызывает у них неприятные впечатления, и они хотят видеть её в более скромных амплуа. В комментариях под снимком Эвелину попросили надевать платья ниже колен, так как они очень идут ей. Но нашлись и те, кто не согласился с мнением критиканов и встал на защиту красавицы. По утверждению этих людей, и в 50 лет можно позволить себе надеть что-нибудь сексуальное и подчеркивающее силуэт, главное, чтобы позволяла фигура. «Да ну, платье ужасное, как с китайского рынка!» «Эвелиночка, прекратите уже молодиться, вы уже не в том возрасте!» «Мне не нравится ваша вульгарность, она вам не к лицу и не по возрасту» «Платье для постели… такое надо мужчине только показывать, а не нам»

В последнее время интернет-пользователи стали замечать, что Эвелина пытается всячески себя приукрасить. Многие считают, что у женщины появились комплексы, в связи с чем она активно пользуется фотошопом.