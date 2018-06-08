7 июня в отеле Ararat Park Hyatt Moscow прошла камерная презентация коллекции осень—зима 2018/19 Fabiana Filippi, которую не смогли пропустить светские красавицы Москвы.
Примерить и оценить вещи из новой коллекции бренда, вдохновленной творческими и целеустремленными женщинами, пришли бизнесвумен Юлия Визгалина, актриса, дочь Андрея Кончаловского Даша Михалкова с дочерью Наташей, модель и журналист Полина Аскери и другие. Среди гостей была и Даша Клюкина, активно выходящая в свет после победы в шоу «Холостяк». Девушка для этого появления на публике выбрала образ дерзкой ковбойши: джинсы с бахромой, ботинки с железными носами и клетчатую рубашку с характерными вставками.
DJ Саша Паника отвечала за музыкальное оформление вечера и была одета в total look из новой коллекции.
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Фото:пресс-служба