Ярославские студенты готовятся к конкурсу «Серебряная нить — 2018»

7 июня в ярославском колледже прошел отборочный этап регионального конкурса «Серебряная нить — 2018» в категории «Учащиеся профильных учебных заведений». В этом году у творческого соревнования юбилей — он пройдет в 25 раз.

— Департамент образования Ярославской области выступает соучредителем конкурса в категории «Учащиеся профильных учебных заведений», — отметила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода . — Наши студенты профессиональных образовательных организаций уже 18 лет принимают участие в «Серебряной нити» и показывают очень хорошие результаты как на региональном, так и федеральном уровне.

Для участия в региональном конкурсе отобрали 10 работ, авторами которых являются студенты колледжей Ярославля и Ярославской области — Ростова, Гаврилов-Яма, Рыбинска, Мышкина и Пошехонья. В «Серебряной нити» восемь категорий: помимо «Студентов», есть еще «Одежда для детей», «Портные-любители», «Икона стиля», «Профессионалы», «Исторический костюм», «Вязание» и «Специальные техники».

— На конкурс должен быть представлен законченный образ, — рассказала председатель Отборочного этапа регионального конкурса «Серебряная нить» Ольга Козлова . — Это не просто модель одежды, а образ, созданный начиная от названия, музыки, и заканчивая аксессуарами, прической и макияжем. В первую очередь жюри оценивает, когда все продумано, гармонично, и соответствует образу, заданному названием модели.

Среди студентов, успешно прошедших отбор — третьекурсница Ярославского колледжа управления и профессиональных технологий Дарья Таратынко.

— Очень люблю творчество, люблю шить. Учусь на модельера, я поняла, что это мое призвание, — рассказала студентка Дарья Таратынко. — Вдохновляюсь фильмами, картинами, очень люблю фантастическую тематику. То, что шью, ношу сама, и подруги заказывают. Для меня главное — чтобы одежда была удобной. Моя последняя коллекция — «Охотник», в ней все вещи удобные, например, брюки из трикотажа: надел и пошел. Творческим источником для нее стал фильм «Охотники за привидениями». Мне понравился ремикс, где охотницами были девушки, и я создала эти образы. На конкурсе я буду представлять один ансамбль из этой коллекции. Региональный конкурс «Серебряная нить-2018» состоится 29 июня в 12.00 в КСК «Вознесенский».