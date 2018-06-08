Лучшие подруги: Дженнифер Энистон и Кортни Кокс на красной дорожке

Дженнифер Энистон (49) и Кортни Кокс (53) дружат почти 25 лет — они познакомились на съемках сериала «Друзья», который стартовал в 1994 году. И за это время ни разу не ссорились!

А еще звездные подруги любят вместе ходить на вечеринки и появляться на красных дорожках. Так, вчера они с удовольствием позировали фотографам на вечере фонда AFI Tribute. Даже платья выбрали похожие — Джен была в винтажном черном наряде Christian Lacroix, а Кортни предпочла черное платье Roland Mouret.

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Кстати, недавно стало известно, что Кортни Кокс выходит замуж за гитариста рок-группы Snow Patrol Джонни МакДэйда (41). И, как сообщают инсайдеры, Энистон активно помогает с подготовкой церемонии — она «назначена» главной подружкой невесты.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/luchshie-podrugi-dzhennifer-eniston-i-kortni-koks-na-krasnoj-dorozhke/