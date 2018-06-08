Горы воланов и «километровая» платформа: Леди Гага появилась на публике в очередном экстравагантном образе 

Леди Гага всегда отличалась особенным эпатажным стилем, который в последнее время сделала заметно элегантнее. Но иногда поп-звезду все-таки кидает в крайности, и она возвращается к излюбленным «копытцам» и странным платьям, к счастью, уже не из мяса.
На днях Гага была замечена выходящей из ресторана вместе со своим менеджером и по совместительству женихом Кристианом Карино. Певица медленно и грациозно продефилировала к фанатам, дала автографы, сфотографировалась с желающими и покинула ресторан. Одета она при этом была довольно странно — желтое платье в воланах, из-за которого не было видно шеи звезды, а также черные ботильоны на невероятно длинном каблуке — удивительно, как Леди Гага вообще держится на них. Возможно, певица в этот день принимала участие в каком-то мероприятии или концерте, поэтому вышла из дома в подобном виде, но если так она ходит на свидания, то это вызывает массу вопросов.
попкорнnews