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Saint Laurent представили новую коллекцию в Нью-Йорке
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Saint Laurent представили новую коллекцию в Нью-Йорке 

Fancy Journal 25 минут назад
Фото: Fancy Journal
Минувшим вечером в Нью-Йорке прошел показ новой мужской коллекции Saint Laurent, весна/лето 2019. Мероприятие, проходившее в Liberty State Park в Нью-Джерси, посетили Кейт Мосс, Шарлотт Генсбур, Чарли Хитон, Пол Беттани, Трэвис Скотт, Лорин Хилл и Джулианна Мур.
Кейт Мосс и Шарлотта Генсбур
Чарли Хитон
Джулианна Мур  Несмотря на то, что показ был заявлен как демонстрация мужской линии французского модного Дома, в дефиле приняли участие девушки — модели, в том числе Мика Арганараз, Хиандра Мартинез и Кайя Гербер, дочь Синди Кроуфорд. Также, на подиум вышел Леннон Галлахер — сын бывшего вокалиста Oasis Лиама Галлахера. Напомним, на прошлой неделе были опубликованы первые снимки нового кампейна Saint Laurent с молодым человеком в главной роли.
Леннон Галахер
Кайя Гербер
Выбор локации не был случаен. Ровно 40 лет назад, именно здесь, в Нью-Йорке, Ив Сен-Лоран, знаменитый кутюрье и основатель модного Дома, представил ставший культовым аромат «Opium». Тогда в презентации парфюмерной новинки принимали участие Шер, Трумэн Капоте и Нэн Кемпнер.
Энтони Ваккарелло
Вдохновение в работе над новой весенне-летней коллекцией Энтони Ваккарелло, нынешний креативный директор Saint Laurent, черпал в стиле завсегдатаев нью-йоркской Студии 54, а также в эстетике французской богемы 1970-х годов. Ее основу составили кожаные пиджаки, полупрозрачные блузы, брюки-сигареты, шелковые сорочки, а также широкополые шляпы, ботинки из кожи питона, узкие шарфы и ремни.
Последние семь образов, завершавших показ, были встречены особенно бурно: торсы манекенщиков, выходивших на подиум, были усыпано переливающимся серебряным глиттером.
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