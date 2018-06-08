Saint Laurent представили новую коллекцию в Нью-Йорке

Чарли Хитон

Джулианна Мур Несмотря на то, что показ был заявлен как демонстрация мужской линии французского модного Дома, в дефиле приняли участие девушки — модели, в том числе Мика Арганараз, Хиандра Мартинез и Кайя Гербер , дочь Синди Кроуфорд . Также, на подиум вышел Леннон Галлахер — сын бывшего вокалиста Oasis Лиама Галлахера . Напомним, на прошлой неделе были опубликованы первые снимки нового кампейна Saint Laurent с молодым человеком в главной роли.

Леннон Галахер

Кайя Гербер

Выбор локации не был случаен. Ровно 40 лет назад, именно здесь, в Нью-Йорке, Ив Сен-Лоран, знаменитый кутюрье и основатель модного Дома, представил ставший культовым аромат «Opium». Тогда в презентации парфюмерной новинки принимали участие Шер, Трумэн Капоте и Нэн Кемпнер.

Вдохновение в работе над новой весенне-летней коллекцией Энтони Ваккарелло, нынешний креативный директор Saint Laurent, черпал в стиле завсегдатаев нью-йоркской Студии 54, а также в эстетике французской богемы 1970-х годов. Ее основу составили кожаные пиджаки, полупрозрачные блузы, брюки-сигареты, шелковые сорочки, а также широкополые шляпы, ботинки из кожи питона, узкие шарфы и ремни.

Последние семь образов, завершавших показ, были встречены особенно бурно: торсы манекенщиков, выходивших на подиум, были усыпано переливающимся серебряным глиттером.