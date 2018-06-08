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Кендалл Дженнер рискнула надеть броское платье в горизонтальную полоску
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Кендалл Дженнер рискнула надеть броское платье в горизонтальную полоску 

Журнал ОК! 2 часа назад
Кендалл Дженнер прогулялась по улицам Нью-Йорка в эффектном облегающем платье. Примечательно то, что этим нарядом она нарушила сразу несколько модных правил. Во-первых, на ее платье горизонтальные полосы, а ведь считается, что таковые зрительно увеличивают объемы, во-вторых, эти полосы разного размера и выполнены в контрастной расцветке, плюс весь наряд блестит!
Тем не менее, эффект, очевидно, был достигнут совершенно иной: и без того стройная фигура одной из самых востребованных моделей Кендал Дженнер выглядела совсем хрупкой.
Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер
Это платье Кендалл подсмотрела в коллекции Ralph Lauren весеннего сезона 2018. К такой броской основе образа девушка подобрала белые кеды и черную сумочку-мешок.
Надо заметить, одному правилу она все же последовала — тому, что гласит: или короткий подол, или открытое декольте. Верхняя часть тела Кендалл наглухо закрыта, а вот стройные ноги — напоказ.
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Женский форум
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