Кендалл Дженнер рискнула надеть броское платье в горизонтальную полоску

Кендалл Дженнер прогулялась по улицам Нью-Йорка в эффектном облегающем платье. Примечательно то, что этим нарядом она нарушила сразу несколько модных правил. Во-первых, на ее платье горизонтальные полосы, а ведь считается, что таковые зрительно увеличивают объемы, во-вторых, эти полосы разного размера и выполнены в контрастной расцветке, плюс весь наряд блестит!

Тем не менее, эффект, очевидно, был достигнут совершенно иной: и без того стройная фигура одной из самых востребованных моделей Кендал Дженнер выглядела совсем хрупкой.

Кендалл Дженнер

Кендалл Дженнер

Это платье Кендалл подсмотрела в коллекции Ralph Lauren весеннего сезона 2018. К такой броской основе образа девушка подобрала белые кеды и черную сумочку-мешок.

Надо заметить, одному правилу она все же последовала — тому, что гласит: или короткий подол, или открытое декольте. Верхняя часть тела Кендалл наглухо закрыта, а вот стройные ноги — напоказ.