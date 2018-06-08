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Дэвид и Виктория Бекхэм продают свою одежду
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Дэвид и Виктория Бекхэм продают свою одежду 

News.ru 1 час назад
Звёздная пара Дэвид и Виктория Бекхэм решили выставить на аукцион свои наряды, в которых они присутствовали на королевской свадьбе принца Гарри и Мекан Маркл. Вырученные деньги они отправят фонду The We Love Manchester Emergency Fund, который занимается поддержкой жертв, пострадавших во время террористической атаки.
Для продажи дорогих нарядов Бекхэмы установили сотрудничество с @omazeworld — порталом, который предлагает приобрести вещи для поддержки различных неправительственных организаций. У пользователей Интернета появится возможность купить платье Виктории её собственного дизайна, а также костюм Dior Homme, в который был одет Дэвид. На внутренней стороне пиджака футболиста также вышиты его инициалы. Для того, чтобы принять участие в аукционе, необходимо заплатить взнос за участие — 18 фунтов стерлингов.
Свадьба Гарри и Меган состоялась 19 мая в Виндзорском замке. Пара пригласила на торжество множество звёзд, включая Элтона Джона, Джорджа Клуни, Серену Уильямс и Опру Уинфри.
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