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Дженнифер Энистон и Кортни Кокс вышли в свет в похожих черных платьях
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Дженнифер Энистон и Кортни Кокс вышли в свет в похожих черных платьях 

Журнал ОК! 1 час назад
В последнее время звезды сериала «Друзья» Дженнифер Энистон и Кортни Кокс стали не разлей вода: актрисы все чаще появляются на светских мероприятия вместе. Вчера, например, они позировали на церемонии вручения премий Американского института киноискусства, которая в этом году состоялась в честь Джорджа Клуни.
Фотография: REX/Shutterstock Кортни Кокс и Дженнифер Энистон
Воссоединение Рэйчел и Моники на вечере было эффектным: актрисы появились на красной ковровой дорожке в черных похожих платьях. Только 49-летняя Энистон сделала ставку на бренд Christian Lacroix Haute Couture (туфли она надела от Gucci и взяла сумочку от Valentino), а 53-летняя Кокс ­— платье авторства Roland Mouret.
Фотография: Legion-Media Дженнифер Энистон и Кортни Кокс
Поклонники радуются мини-воссоединению «Друзей», однако требует реального воссоединения всех героев сериала и нового сезона. Недавно Энистон вселила надежду в фанатов культовых серий, сообщив Эллен Дедженерес, что «все возможно».
Джордж Клуни же женился, — пошутила на шоу Энистон.
Напомним, что в то время как Энистон разводится с мужем Джастином Теру, Кокс, напротив, собирается выйти замуж — за своего давнего возлюбленного Джонни Макдейда. Более того, актриса мечтает родить своему жениху ребенка, который стал бы для нее вторым — она уже воспитывает дочь Коко Аркетт от актера Дэвида Аркетта.
Фотография: Legion-Media Дженнифер Энистон и Кортни Кокс
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