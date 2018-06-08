Дженнифер Энистон и Кортни Кокс вышли в свет в похожих черных платьях

Фотография: REX/Shutterstock Кортни Кокс и Дженнифер Энистон

Воссоединение Рэйчел и Моники на вечере было эффектным: актрисы появились на красной ковровой дорожке в черных похожих платьях. Только 49-летняя Энистон сделала ставку на бренд Christian Lacroix Haute Couture (туфли она надела от Gucci и взяла сумочку от Valentino), а 53-летняя Кокс ­— платье авторства Roland Mouret.

Фотография: Legion-Media Дженнифер Энистон и Кортни Кокс

Поклонники радуются мини-воссоединению «Друзей», однако требует реального воссоединения всех героев сериала и нового сезона. Недавно Энистон вселила надежду в фанатов культовых серий, сообщив Эллен Дедженерес , что «все возможно».

Джордж Клуни же женился, — пошутила на шоу Энистон.

Напомним, что в то время как Энистон разводится с мужем Джастином Теру , Кокс, напротив, собирается выйти замуж — за своего давнего возлюбленного Джонни Макдейда. Более того, актриса мечтает родить своему жениху ребенка, который стал бы для нее вторым — она уже воспитывает дочь Коко Аркетт от актера Дэвида Аркетта

Фотография: Legion-Media Дженнифер Энистон и Кортни Кокс