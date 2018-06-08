«Что Меладзе в ней нашел?»: чудной образ Альбины Джанабаевой вызвал недоумение 

Экс-участница музыкальной группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева повеселила интернет-пользователей, появившись на светском мероприятии в наряде, напомнившим обывателям обыкновенный домашний халат, украшенный грубым мехом.
На днях в Москве состоялось торжественное открытие выставки Александра Васильева «Век моды на Киевском вокзале». Мероприятие намеренно было приурочено к 100-летию одного из крупнейших и красивейших вокзалов столицы. Известный российский историк моды и телеведущий представил публике коллекцию одежды и аксессуаров, охватывающую целый век, насыщенный на молниеносную смену трендов. Все желающие смогут увидеть этим летом, как менялась капризная мода с 1918 по 2018 год.
Первыми поздравить 59-летнего Александра с презентацией пришли его звездные друзья и коллеги, которые постарались выглядеть соответствующе общей тематике экспозиции. Выбор многих знаменитостей пал на ретрообразы. Так, супруга Валерия Меладзе певица Альбина Джанабаева выбрала для выхода в свет немного экстравагантный наряд. Светская львица появилась на вокзале в черном халате с меховыми вставками и цветочным принтом, который дополнила широкополой шляпой, «тяжелой» обувью на платформе и ярким макияжем с акцентом на губы.
Многие интернет-пользователи сочли наряд Джанабаевой не просто чересчур вызывающим, а скорее нелепым. «Мне кажется или это халат?» «Какой смешной вид у нее! Эта нелепая шляпа тут не к месту» «И это соведущая „Модного приговора?! Наймите ей стилиста“ „Что Меладзе в ней нашел? Деревня она и есть деревня“ „Это что за Мэри Поппинс?“ „Скорее баба Клава вышла погулять и заблудилась“ К слову, недавно стало известно, что супруга Валерия Меладзе является не просто другом Васильева, но и его коллегой. Альбина заменила на проекте „Модный приговор“ Надежду Бабкину и стала защищать героинь шоу от нападок Эвелины Хромченко.