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Пресс-конференция «Русские сезоны» на зарубежных рынках"
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Пресс-конференция «Русские сезоны» на зарубежных рынках"
РИА Новости
1 час назад
Женский форум
Участники пресс-конференции представили российских производителей и дизайнеров, принимающих участие в IV Фестивале «Русские сезоны». Победители фестивального конкурса смогут презентовать свою продукцию на глобальных торговых интернет-площадках.
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