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Нью-Йоркскую неделю мужской моды перенесут на июнь
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Нью-Йоркскую неделю мужской моды перенесут на июнь 

The Blueprint 48 минут назад
Фото: The Blueprint
Американский совет модельеров снова экспериментирует с форматами и датами недель моды. Раньше они решили перенести нью-йоркские недели моды с сетября и февраля на июнь и декабрь: экспериментальная (и очень короткая) неделя моды в Нью-Йорке как раз завершилась вчера. Теперь настал черед недели мужской моды: в 2019 году она пройдет в начале июня вместо июля. Это будет удобно для байеров, поскольку совпадет с сезоном показов женских круизных коллекций. Также это позволит американским дизайнерам опередить европейских коллег.
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Женский форум
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