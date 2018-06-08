Нью-Йоркскую неделю мужской моды перенесут на июнь

Американский совет модельеров снова экспериментирует с форматами и датами недель моды. Раньше они решили перенести нью-йоркские недели моды с сетября и февраля на июнь и декабрь: экспериментальная (и очень короткая) неделя моды в Нью-Йорке как раз завершилась вчера. Теперь настал черед недели мужской моды: в 2019 году она пройдет в начале июня вместо июля. Это будет удобно для байеров, поскольку совпадет с сезоном показов женских круизных коллекций. Также это позволит американским дизайнерам опередить европейских коллег.