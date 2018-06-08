Кейт Миддлтон приклеила туфли к ногам

Внутри туфель Кейт Миддлтон заметили прозрачные подушечки-стикеры, наклеенные на подошвы ее ступней. Об этом сообщает The Sun.

По словам королевского инсайдера Виктории Арбитер, приклеенные к колготкам туфли — это часть королевского этикета. Чтобы во время ходьбы обувь на высоких каблуках не соскальзывала со ступней, женщины должны прикреплять ее к ногам таким способом.

Обязательное ношение колготок или чулок, в свою очередь, также включено в список строгих правил королевского дресс-кода. «Вы никогда не увидите девушку из королевской семьи без телесных чулок. Однако, исходя из того, что я видела на фотографиях с помолвки, Меган их носит не всегда», — рассказала Арбитер.