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Кейт Миддлтон приклеила туфли к ногам
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Кейт Миддлтон приклеила туфли к ногам 

Lenta.ru 39 минут назад
Фото: Lenta.ru
Внутри туфель Кейт Миддлтон заметили прозрачные подушечки-стикеры, наклеенные на подошвы ее ступней. Об этом сообщает The Sun.
По словам королевского инсайдера Виктории Арбитер, приклеенные к колготкам туфли — это часть королевского этикета. Чтобы во время ходьбы обувь на высоких каблуках не соскальзывала со ступней, женщины должны прикреплять ее к ногам таким способом.
Обязательное ношение колготок или чулок, в свою очередь, также включено в список строгих правил королевского дресс-кода. «Вы никогда не увидите девушку из королевской семьи без телесных чулок. Однако, исходя из того, что я видела на фотографиях с помолвки, Меган их носит не всегда», — рассказала Арбитер.
В мае Кейт Миддлтон пришла на скачки Houghton Horse Trials в графстве Норфолк, Великобритания, в дешевом платье испанского бренда Zara. На герцогине Кембриджской было легкое летнее платье до колен с вырезом лодочкой и поясом. Небесно-голубая ткань была украшена темно-синем цветочным принтом с эффектом вельвета. Жена принца Уильяма дополнила свой наряд синей сумкой марки Little Makes Big с коричневыми ремнями.
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